"91 éves vagyok, és most született meg a hetedik gyermekem"

Nemrég ünnepelte egy 91 éves férfi, Pierre Sable, hogy megszületett a hetedik gyermeke. A babával jelenlegi párja, a 39 éves Aïcha ajándékozta meg.

Most született meg a 91 éves férfi hetedik gyermeke Fotó: YouTube

91 évesen ismét apa lett: most született meg a hetedik gyermeke

A francia Pierre nemrég ünnepelte a 91. születésnapját; bár fia sajnos már elhunyt, jelenleg hat lány édesapja hat különböző anyától, akik közül a legidősebb hatvan évvel hamarabb jött a világra, mint az újszülött Louisa Maria. Az életkor nem akadályozta meg Pierre-t abban, hogy az apaságot válassza: párjával hét hónapja gondoskodnak gyönyörű és okos lányukról a családi házukban.

A dél-franciaországi Pyrénées-Orientales régióban, Ille-sur-Têt közelében élő matuzsálemi korú férfi nem foglalkozik az őt bíráló emberekkel, sőt, keményen visszavág, ha szükséges.

Akik ismernek, tudják, hogy azt teszem, amit akarok, és nem kell senkinek sem elszámolnom

– idézi szavait a Mirror.

Egy interjúban Pierre elmondta, hogy egyáltalán nem tartja magát öregnek, majd megosztotta: úgy véli, a hosszú élt titka a fizikai aktivitás.

Bár jelenleg boldog, de nem volt mindig felhőtlen az élete. „Hogy teljesen őszinte legyek, nem csak lányaim születtek, hanem egy fiam is, Jean-Pierre. Tizennyolc-tizenkilenc éves lehettem, amikor megfogant az édesanyjával, Madeleine-nel, aki velem egykorú lány volt.” Hozzátette, hogy csak később szerzett tudomást fia létezéséről, aki a saját tudta nélkül lett hat lánynak a bátyja. A fiú már nincsen az élők között, édesapja túlélte őt.

A lelkes sportoló Pierre – aki imád síelni, snowboardozni, futni és kerékpározni – még abban a megtiszteltetésben is részesült, hogy 2024-ben ő vihette az olimpiai lángot a katalán régióban.

Pierre az ingatlanügynöki pályáról váltott gazdálkodó életmódra, élete folyamán minden alkalommal más nőnek nemzett gyermeket. Legtöbb partnere nagyjából tizenöt évvel volt fiatalabb nála. Mindig is élvezte a fiatalabbak társaságát, de sosem akart egy öreg playboy-nak tűnni. A magát szívben harmincévesnek mondó férfi jelenlegi partnerével a Pireneusok lábánál ismerkedett meg.