„A sebész azt mondta amputálni kell a karomat, most nyomozás indult ellene”

Sokkoló történetről számolt be egy 28 éves brit nő, aki szerint éveken át tartó, rendkívül fájdalmas beavatkozások után sebésze végül azt javasolta neki: gondolkodjon el a keze amputációján.

A sebész tönkretette a nő életét

A sebész többször is hibázott

Spargo mindössze 14 éves volt, amikor először találkozott Leslie Irwin kézsebész szakorvossal. A fiatal lányt 2012-ben utalták be hozzá a sunderlandi Royal Kórházba, mert a jobb csuklójában jelentkező fájdalmak nehezítették az írást és a gépelést. A panaszok hátterében az Ehlers-Danlos-szindróma (EDS) állt, egy ritka, öröklődő kötőszöveti betegség.

Georgia elmondása szerint az orvos kezdetben rendkívül kedves és megnyerő volt, ezért ő és családja teljes bizalommal fordult hozzá. Irwin műtétet javasolt az inak feszesítésére, ám a beavatkozás után a fájdalom a beszámoló szerint súlyosbodott.

A következő viziten az orvos már Kienböck-betegséget állapított meg, amely a csont vérellátásának zavarával jár. A fiatal nő azt mondja, ettől kezdve „rendkívül fájdalmas műtétek sorozata” következett: csontáthelyezés, érsebészeti beavatkozás, csonteltávolítás, csuklóösszeolvasztás, valamint fémeszközök beültetése és eltávolítása. Tíz év alatt összesen több operáción esett át ugyanannál az orvosnál.

A fordulópont 2021-ben jött el, amikor állítása szerint a sebész közölte vele: fontolja meg a kéz amputációját, mert így megszűnhetne a fájdalom. Georgia azt mondta, megrémült a javaslattól. Amikor azonban Irwin 2022-ben nyugdíjba vonult, az új kezelőorvosa arról tájékoztatta, hogy „semmilyen ok nincs” amputációra. A nő ma is folyamatos fájdalomról számol be, csuklója mozgásképtelenné vált, nem tud dolgozni, mindennapi tevékenységeihez rögzítőt visel.

„A sebész azt mondta amputálni kell a karomat, most nyomozás indul ellene”

Leslie Irwin 1999 és 2022 között dolgozott a South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trustnál, emellett 2001 és 2023 között a Spire Washington Hospital magánintézményben is praktizált. A Spire 2023 augusztusában felfüggesztette, majd 2024 szeptemberében visszavonta praktizálási jogosultságát, és jelenleg csak egyes beavatkozásokat vizsgál egy meghatározott betegcsoport esetében, írja a Mirror.