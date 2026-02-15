Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„A sebész azt mondta amputálni kell a karomat, most nyomozás indult ellene”

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 11:30
karsebész
Vizsgálódik a kórház. A sebész súlyos büntetés előtt áll.

Sokkoló történetről számolt be egy 28 éves brit nő, aki szerint éveken át tartó, rendkívül fájdalmas beavatkozások után sebésze végül azt javasolta neki: gondolkodjon el a keze amputációján.

kórház, beteg, mentő, orvos, sebész, fájdalom
A sebész tönkretette a nő életét
Fotó: Gorodenkoff /  Shutterstock 

A sebész többször is hibázott

Spargo mindössze 14 éves volt, amikor először találkozott Leslie Irwin kézsebész szakorvossal. A fiatal lányt 2012-ben utalták be hozzá a sunderlandi Royal Kórházba, mert a jobb csuklójában jelentkező fájdalmak nehezítették az írást és a gépelést. A panaszok hátterében az Ehlers-Danlos-szindróma (EDS) állt, egy ritka, öröklődő kötőszöveti betegség.

Georgia elmondása szerint az orvos kezdetben rendkívül kedves és megnyerő volt, ezért ő és családja teljes bizalommal fordult hozzá. Irwin műtétet javasolt az inak feszesítésére, ám a beavatkozás után a fájdalom a beszámoló szerint súlyosbodott. 

A következő viziten az orvos már Kienböck-betegséget állapított meg, amely a csont vérellátásának zavarával jár. A fiatal nő azt mondja, ettől kezdve „rendkívül fájdalmas műtétek sorozata” következett: csontáthelyezés, érsebészeti beavatkozás, csonteltávolítás, csuklóösszeolvasztás, valamint fémeszközök beültetése és eltávolítása. Tíz év alatt összesen több operáción esett át ugyanannál az orvosnál.

A fordulópont 2021-ben jött el, amikor állítása szerint a sebész közölte vele: fontolja meg a kéz amputációját, mert így megszűnhetne a fájdalom. Georgia azt mondta, megrémült a javaslattól. Amikor azonban Irwin 2022-ben nyugdíjba vonult, az új kezelőorvosa arról tájékoztatta, hogy „semmilyen ok nincs” amputációra. A nő ma is folyamatos fájdalomról számol be, csuklója mozgásképtelenné vált, nem tud dolgozni, mindennapi tevékenységeihez rögzítőt visel.

„A sebész azt mondta amputálni kell a karomat, most nyomozás indul ellene”

Leslie Irwin 1999 és 2022 között dolgozott a South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trustnál, emellett 2001 és 2023 között a Spire Washington Hospital magánintézményben is praktizált. A Spire 2023 augusztusában felfüggesztette, majd 2024 szeptemberében visszavonta praktizálási jogosultságát, és jelenleg csak egyes beavatkozásokat vizsgál egy meghatározott betegcsoport esetében, írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu