Döbbenet: Drogot rendelt a férfi, majd a futárral együtt kopogtatott a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 15:10
A fiatal férfi ráadásul lakótársa nevére rendelte a kábítószert. A rendőrség azonnal habozás nélkül intézkedett.
A Delta Program keretein belül, február elején a rendőrség a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező gyanús csomagra lett figyelmes a NAV értesülése után, ezért azonnal utánajártak a gyanús csomag megrendelőjének, aki egy 27 éves vietnámi férfié volt. A küldeményben az édesség mellett, 2,8 gramm marihuánát is találtak.

A rendőrség a futárral együtt kopogtatott a vétkes megrendelő ajtaján
A rendőrség a futárral együtt kopogtatott a vétkes megrendelő ajtaján  / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A rendőrség a futárral együtt érkezett

A fiatal férfi Thaiföldről rendelte meg a csomagját, melynek címzettként budapesti lakótársát jelölte meg. Az egyenruhások visszaadták az átvizsgált csomagot a kézbesítési láncba, ami elvezette őket egy VII. kerületi lakáshoz, majd ahogy a gyanútlan férfi ajtót nyitott a futárnak a rendőrök is azonnal lecsaptak rá. A vietnámi férfiről később kiderült. hogy hosszú ideje lejárt az itt tartózkodási ideje, és az iratait is elvesztette. 

A házkutatás során több, sokatmondó nyomra találtak, mivel egy szekrényben tárolt bőrönd belsejében kábítószergyanús tablettákat tárolt. A lakótárs később elmondta, hogy semmiről nem tudott. 

A vietnámi férfi korábban is rendelt külföldi webáruházakból csomagokat, melyben vásárlóként lakótársa nevét adta meg.

Jelenleg bűnügyi őrizetben tartják a férfit, bíróság által elrendelt letartóztatását is kezdeményezték - Police.

 

