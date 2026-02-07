Születésnapjára 60 ezer szülinapi kártyát kapott a rákkal küzdő 7 éves lány - Videó

A rákdiagnózissal élő, 7 éves Amelia Kolpa, idén nem kevesebb, mint 60 000 születésnapi kártyát talált az ajtaja előtt.

A rákdiagnózissal élő Amelia rekordot döntött (fotó: Youtube: SWNS)

Rekordot döntött a rákdiagnózissal élő kislány

Ameliát neuroblasztómával diagnosztizálták a gyomrában, és kétéves kora óta rendszeresen jár kórházba. Minden próbálkozás ellenére a betegsége többször is visszatért.

Nyolcadik születésnapja ugyan csak jövő hónapban lesz, a szülei és szerettei azonban szerettek volna rekordot dönteni a születésnapi kártyák számával. Amelia édesanyja, Katarzyna Bartczak eredetileg 8 000 darabot tűzött ki célul, ezt azonban messze túlszárnyalták.

Egy online kampány segítségével három különböző helyszínen lehetett leadni a kártyákat, a megmozdulás híre azonban gyorsan elterjedt, és Ameliának a világ minden tájáról érkeztek születésnapi üdvözletek - volt, ami Kanadából, Ausztráliából és Új-Zélandról érkezett.

Amelia születésnapja március 3-án van, de már most 60 000 kártya gyűlt össze. Február 5-én motorosok gyűltek össze, hogy a rowley regis-i kislányhoz kézbesítsék a küldeményeket.

A kislány nemcsak kártyákat, hanem lufikat és három furgonnyi ajándékot is kapott. A motorosok nem most csatlakoztak a küldetéshez, hónapok óta több ezren szállítják a kártyákat a gyűjtőpontokra - írja a Daily Star.

Annyi szeretetet és támogatást kap az unokahúgom. Csodálatos tudni, hogy mindenki velünk van ezen az úton, és hogy még mindig van emberiség a világon

- mondta Charmaine Grace, Amelia nagynénje.