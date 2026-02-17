„Apa hat héttel a rákdiagnózis után vesztette életét - az embereknek ismerniük kell a jeleket”

Egy 58 éves manchesteri férfi mindössze hat héttel a rákdiagnózisa után hunyt el, hátrahagyva két lányát, akik most másokat figyelmeztetnek a betegség tüneteire, hogy ezzel esélyt adjanak a korai diagnózisra.

Hat héttel a rákdiagnózis után hunyt el az édesapa Forrás: Freepik

Túl későn jött a rákdiagnózis: nem vette komolyan a tüneteket a kétgyermekes apa

Andrzej Bielecki két lányát hagyta hátra, a 27 éves Emilia Rockyt és a 28 éves Scarlett Bieleczkit, amikor 2023 februárjában elhunyt. Emilia szerint a férfinek három-négy évvel a diagnózisa előtt savas refluxa volt, és emésztési zavarok gyötörték, orvosai is ezzel kezelték őt. 2022 augusztusára azonban gyarapodtak a tünetek: ekkor már gyomorfájásra is kapott gyógyszereket.

Később vérvizsgálaton is átesett, de normál eredménye miatt endoszkópiára utalták. Ekkor fedezték fel, hogy Andrzejnek hiatus herniája - rekeszsérve - van. 2022 decemberére sem javult a férfi állapota, így kórházba ment, ahonnan azonban hazaküldték válaszok nélkül.

Szentestére már az anyukám házában voltam, ő pedig elég nagy fájdalmakkal küzdött. Sokat fogyott is, és kezdett besárgulni

- idézi Emilia szavait a Mirror.

Amikor a férft olyan fájdalom kezdte gyötörni, mintha szívrohama lenne, elment a sürgősségire. Itt egy vizsgálat kimutatta, hogy elzáródott az epevezetéke, és magas a bilirubinszint a vérében, ami a sárgaságot okozta. 2023 januárelejére jegyezték elő MRI-re.

Ennek eredményeként kapott egy telefonhívást január 9-én, amelyben megerősítették a diagnózist: előrehaladott hasnyálmirigyrák.

Az orvosok azt is közölték: mivel a rák áttétes, nincs kezelési vagy műtéti lehetőség. Hat hónapot adtak neki, és hospice-ellátást javasoltak. Lánya, Scarlett élete legrosszabb telefonhívásaként jellemezte, míg Emilia így írta le: „Andrzej teljesen elfogadta, de mindenki más sokkos állapotban volt, hitetlenkedett, és mi nem tudtuk elhinni, hogy ez megtörténhetett.”

A családapa beletörődött a sorsába, és csak időt akart eltölteni a családjával. Utolsó heteiben kirándulásokra mentek közösen, programokon vettek részt. A férfi a halála előtt még el tudott búcsúzni gyermekeitől. Hat héttel azután, hogy megkapta a végzetes diagnózist, örökre lehunyta a szemét.