Szívszorító videó: elképesztő fájdalmáról vallott az influenszer: „Teljesen összetörtem”

Megrendítő videóban osztotta meg követőivel Jazmyn Smith, hogy nemrég vetélést élt át. A 29 éves influenszer a február 16-án közzétett heti YouTube‑vlogjában beszélt először arról, hogy férjével, Kevin Callarival nemrég tudták meg: gyermeket vár.

Elveszítette kisbabáját az influenszer.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az influenszer kemény ütést kapott az élettől

Nemrég Kevin és én megtudtuk, hogy terhes vagyok. Annyira, annyira boldogok voltunk

– mondta a videó elején. Hozzátette azonban, hogy másnap megindult a vetélés, írja a People.

Ez tényleg nem jó. Borzalmas az időzítés

– fogalmazott.

Smith éppen Turks- és Caicos-szigeteken tartózkodott, miután részt vett egyik barátnője miami esküvőjén. Elmondása szerint a hétvégén minden szabad percében sírt. Férje felajánlotta, hogy hazautaznak, de ő végül úgy döntött, maradnak az úton.

Ha most hazamennék, csak az ágyban sírnék. Itt legalább a barátaink között vagyunk. Nem vagyok jól, de remélem, hogy segít

– mondta.

Könnyek között vallotta be:

Teljesen összetörtem. Dühös vagyok. Utálom, hogy ez nem az én kezemben van.

A pár aktívan próbálkozott a babával, ami még fájdalmasabbá tette a veszteséget.

Olyan vagyok, mint egy üres héj, még akkor is, ha próbálok mosolyogni

– tette hozzá.