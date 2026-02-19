Szívszorító videó: elképesztő fájdalmáról vallott az influenszer: „Teljesen összetörtem”

Megrendítő videóban osztotta meg követőivel Jazmyn Smith, hogy nemrég vetélést élt át. A 29 éves influenszer a február 16-án közzétett heti YouTube‑vlogjában beszélt először arról, hogy férjével, Kevin Callarival nemrég tudták meg: gyermeket vár.
Nemrég Kevin és én megtudtuk, hogy terhes vagyok. Annyira, annyira boldogok voltunk
– mondta a videó elején. Hozzátette azonban, hogy másnap megindult a vetélés, írja a People.
Ez tényleg nem jó. Borzalmas az időzítés
– fogalmazott.
Smith éppen Turks- és Caicos-szigeteken tartózkodott, miután részt vett egyik barátnője miami esküvőjén. Elmondása szerint a hétvégén minden szabad percében sírt. Férje felajánlotta, hogy hazautaznak, de ő végül úgy döntött, maradnak az úton.
Ha most hazamennék, csak az ágyban sírnék. Itt legalább a barátaink között vagyunk. Nem vagyok jól, de remélem, hogy segít
– mondta.
Könnyek között vallotta be:
Teljesen összetörtem. Dühös vagyok. Utálom, hogy ez nem az én kezemben van.
A pár aktívan próbálkozott a babával, ami még fájdalmasabbá tette a veszteséget.
Olyan vagyok, mint egy üres héj, még akkor is, ha próbálok mosolyogni
– tette hozzá.
