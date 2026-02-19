Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szívszorító videó: elképesztő fájdalmáról vallott az influenszer: „Teljesen összetörtem”

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 06:15
vetélésinfluenszer
Fájdalmas szavak. Az influenszer megnyílt követőinek.

Megrendítő videóban osztotta meg követőivel Jazmyn Smith, hogy nemrég vetélést élt át. A 29 éves influenszer a február 16-án közzétett heti YouTube‑vlogjában beszélt először arról, hogy férjével, Kevin Callarival nemrég tudták meg: gyermeket vár.

Influenszer
Elveszítette kisbabáját az influenszer.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az influenszer kemény ütést kapott az élettől

Nemrég Kevin és én megtudtuk, hogy terhes vagyok. Annyira, annyira boldogok voltunk

 – mondta a videó elején. Hozzátette azonban, hogy másnap megindult a vetélés, írja a People.

Ez tényleg nem jó. Borzalmas az időzítés

 – fogalmazott.

Smith éppen Turks- és Caicos-szigeteken tartózkodott, miután részt vett egyik barátnője miami esküvőjén. Elmondása szerint a hétvégén minden szabad percében sírt. Férje felajánlotta, hogy hazautaznak, de ő végül úgy döntött, maradnak az úton.

Ha most hazamennék, csak az ágyban sírnék. Itt legalább a barátaink között vagyunk. Nem vagyok jól, de remélem, hogy segít

 – mondta. 

Könnyek között vallotta be: 

Teljesen összetörtem. Dühös vagyok. Utálom, hogy ez nem az én kezemben van.

 A pár aktívan próbálkozott a babával, ami még fájdalmasabbá tette a veszteséget. 

Olyan vagyok, mint egy üres héj, még akkor is, ha próbálok mosolyogni

 – tette hozzá.

 

