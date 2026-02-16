Meg sem született, már halálos betegséggel küzdött a baba – szülei minden nap attól félnek, hogy ez lesz az utolsó

A 32 éves Josie és Ryan McGandy minden nap attól félnek, hogy az lehet az utolsó a mindössze négy hónapos, halálos beteg Hallie-val.

Halálos betegséggel született Hallie (fotó: GoFundMe)

A kislány légzési nehézségekkel és rohamokkal küzd, ezért szondán keresztül kapja a táplálékot és a gyógyszereket. Hallása korlátozott, izomtónusa alacsony, és a májműködése is károsodott.

Ijesztő belegondolni, hogy egyszer búcsút kell intenünk a gyönyörű kislányunknak, és nélküle kell tovább élnünk

- mondta Josie.

A terhesség alatti ultrahangvizsgálatok már jeleztek bizonyos eltéréseket, bár a gyakori fejlődési rendellenességeket kizárták. Josie és a teherautó-sofőrként dolgozó Ryan így is felkészültek rá, hogy születése után esetleg rossz híreket kapnak. Az édesanya elmondta: ha azt közölték volna velük, hogy Hallie-nek speciális igényei lesznek vagy egészségügyileg összetett állapota van, felkészülten vállalták volna a plusz ellátást. Arra azonban nem voltak felkészülve, hogy azt hallják, nagyon kevés idő adatott meg a kislányuknak.

Ezzel a halálos betegséggel született Hallie

Hallie-t a születése után enyhe soványságát és alacsony izomtónusát leszámítva egészségesnek nyilvánították. Egy héttel később azonban kontrollvizsgálatra került sor a korábbi terhességi jelzések miatt. Az ultrahang során átvizsgálták a szerveit, és folyadékot találtak az agyában, ami akkor még nem keltett komoly aggodalmat.

Az igazság egy későbbi, kontrollcélból elvégzett MRI-vizsgálat során derült ki. Az eredmények problémát mutattak ki Hallie homloklebenyében, ezt követően pedig részletes vizsgálatok kezdődtek a pontos diagnózis felállításához.

2025 októberében megerősítették, hogy Hallie a rendkívül ritka Zellweger-szindrómában szenved. Az állapot körülbelül minden 50 000 újszülöttből egyet érint, és sajnos a legtöbb érintett gyermek nem éli meg az első születésnapját.

A betegség genetikai eredetű, ami azt jelenti, hogy Josie és Ryan is hordozzák a hibás gént, amely a jövőben születendő gyermekeiket is érintheti.

Nem is tudtuk, hogy hordozzuk ezt a gént. A genetikai vizsgálatokat azért végezték el rajtunk, hogy segítsenek Hallie diagnózisában... teljesen sokkoló volt szembesülni ezzel

- mondta Josie.