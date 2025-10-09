"Lilla mosolya ad erőt, remélem, ez az erő másokat is felemel" – Mónika különleges terápiával gyógyítja hatéves kislányát

Lilla súlyos állapota nemcsak a rohamokkal, hanem az értelmi-, mozgás- és érzékszervi fejlődés visszamaradásával is jár. A kislány folyamatos epilepsziával küzd, ami gátolja a stabil fejlődésében. Mónika ezért szeretne minél több terápiában részt venni, hogy hatéves kislánya egyszer majd képes legyen az önálló életre. Így küzd anya lánya az epilepszia ellen!

Lilla idegrendszeri eredetű betegségét különleges terápiák segítik. A terápiák ellazítják az izmait, és elősegítik őt, hogy visszanyerje a normális járását és mozgását. Lilla már három alkalommal vett részt delfinterápián. Az édesanyja bízik benne, hogy ezek a kezelések hosszú távon is eredményesek lesznek az epilepszia ellen (Fotó: olvasói)

A multiszenzoros terápia és a delfinek segíthetnek az epilepszia ellen

Hat éve Fercsák Mónika és Lilla terápiákról terápiákra járnak. Együtt harcolnak az epilepszia ellen, amely napról napra visszaveti a kislány fejlődését. Mónika elmondása szerint Lilla születésekor minden rendben volt, nyugodt baba volt, és szépen haladt a fejlődése. Nyolc napos korában egy apró, alig észrevehető rángás jelezte a betegséget, azt a súlyos génhibát, ami teljesen felforgatta az életüket. Mónika most a delfinterápiában és a multiszenzoros terápiában reménykedik, ezekben látja a lehetőséget, hogy meggyógyítsák a lányát.

Még meg sem született, de máris imádtuk, imádjuk Lillát, úgy ahogy van. De ez nem azt jelenti, hogy elfogadtuk volna, hogy nem tudunk a kialakult állapota ellen tenni

– írja Mónika az Álmok Valóra válnak Alapítvány oldalán, ahol Lillának és más gyermekeknek gyűjtenek a fejlesztő terápiákra.

Korábban multicégeknél dolgoztam logisztikai területeken; kiszállítástervezés, beszerzés, vevői kapcsolattartóként, de a munka világába egyelőre nem tudok visszamenni, hiszen Lilla állandó felügyeletet, gondozást igényel

– teszi hozzá az anyuka.

Az epilepsziával élő gyermekek számára minden fejlesztés új élmény és lehetőség a fejlődésre, és arra, hogy kapcsolódhassanak a világgal. A multiszenzoros élményterápia, különösen a vízben végzett formája, olyan különleges élményt nyújt, amelyet a hagyományos terápiás módszerek nem tudnak elérni.

Az alapítványunk nagyon fontos támogatást ad nekünk a különböző terápiák megvalósításában. Könnyekig hatódtam a többi önkéntes segítőkészsége láttán, amit ezúton is hálás szívvel köszönök nekik, és természetesen mindenkinek, aki támogatja a mi kis Lillánkat, illetve a sérült gyermekeket

– meséli az anyuka.