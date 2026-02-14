"Végig vágtak egy rövid sorozatot az erzsébeti hévmegállónak az oldalába" – így élte meg Feri bácsi, mikor az ország fegyverropogástól volt hangos

A háború borzalmairól és az ahhoz közeli eseményekről és időszakokról mesélt a Borsnak a 86 éves Kokics Ferenc, aki átélte az 1956-os forradalmat és látta, milyen mikor az emberek a házaikból nem mernek az utcára menni, mert bármelyik pillanatban eltalálhatja őket egy lövedék. Ferenc részeletesen beszámolt arról is milyen nehézségekkel kellett megküzdenie azokban a napokban, mikor tankokkal voltak tele a főváros utcái. Emiatt Feri bácsi azoknak a fiataloknak is üzent, akik nem veszik elég komolyan azt, hogy a háború szele a fejünk felett lebeg és jelenleg ez az áprilisi választások egyik legnagyobb tétje, tehát az, hogy Magyarország soha többet ne kerülhessen háborús helyzetbe.

Feri bácsi könnyes szemmel mesélt arról, milyen mikor az országban fegyverek kereszttüzében kell élni Fotó: Bors

Feri bácsi 1945-ben Ercsiben született, majd a középiskolai éveit Mezőtúron töltötte. Számára ezért is voltak rendkívül nehezek az 1956-os évek, mivel az iskolája a szülőhelyétől 160 kilométerre volt. Mikor Mezőtúrra is elértek a forradalom hírei, akkor az idős férfi azonnal cselekedett. Ő vezette a lánctalpas traktort, majd indult el több osztálytársával a fővárosba.

Amikor úgy éreztük és azért volt valamennyi információnk is, akkor útnak indultunk. Különböző érdekeltségeken keresztül például volt egy osztálytársam, aki rádiót tudott szerezni, és akkor már tudtuk fogni a Szabad Európát, így tudtuk, hogy hol tartanak az események. Mire csendesnek tartottuk november 3-án az időt, és miután volt két budapesti, meg egy Dunaújvárosi osztálytársnőm elindultunk Mezőtúrról

– meséli Ferenc, aki egy vöröskeresztes teherautóval tette meg élete egyik legnehezebb útját.

Miután elindultak Mezőtúrról szinte azonnal szembe jött velük a szomorú valóság, ugyanis a négyes útról tankok terelték le őket. Emiatt kénytelenek voltak Jászberény felé kerülni, majd Gödöllő felől érték el Budapestet, azonban akkor már a városban nem lehetett közlekedni.

Miután az egyik osztálytársamat, Lacit kiraktuk Rákospalotán, a két lány tovább jött velem, de nem tudtunk továbbmenni a Nyugati pályaudvarnál. Volt ott minden, tankok, fölborogatott villamosok

– emlékezett vissza 1956. november 3-ra Feri bácsi, aki ezután gyalog indult haza Ercsibe. Viszont a nehézségek itt sem értek véget, mivel nem tudott átmenni a Duna jobb partjára, mert a hidak járhatatlanok voltak. Ezért Pesterzsébet felé vette az irányt.

Rám volt már esteledve, és erzsébeti hévmegállóba meggyújtottam egy gyufát, hogy megnézzem a karórámat. Erre a felvillanó fényre, ami csak egy gyufa lángja volt, végig vágtak egy rövid sorozatot az erzsébeti hévmegállónak az oldalába. Na én ott úgy beszorultam, nem mertem még egyszer gyufát gyújtani

– osztotta meg történetét.