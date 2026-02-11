28 éve lőtték le Mercedesében a médiacézárt: Fenyő János előre megérezte a halálát

Fenyő Jánost 28 évvel ezelőtt ölte meg a szlovák és a magyar maffia katonája. 1998. február 11-én a médiavállalkozó a fodrászához tartott, amikor a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében piros jelzést kapott.
Az üzletember megállt, majd pillanatokkal később halott volt. Hogy így legyen, arról Jozef Rohác gondoskodott, igaz, a rendőrség évtizedekig sötétben tapogatózott a tettes kilétét illetően. Bár média-, illetve rendőrségi körökben is azonnal elterjedt a szóbeszéd, hogy a gyilkosságot Gyárfás Tamás rendelhette meg és Portik Tamás szervezhette meg, ezt a bíróság csupán 2026 tavaszán mondta ki. Az úszószövetség volt elnökét hét év börtönbüntetésre ítélték. De ki is volt Fenyő János, akinek sokan rettegték a nevét, de legalább ugyanannyian voltak, akik szívből kedvelték a keménykezű főnököt?
Az üzletember világosítóként, majd fotóriporterként kezdte a pályafutását. A fényképezés iránti szenvedélyét az apjától örökölte, aki tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Először Magyarországon fotózott, majd hosszabb időt töltött Amerikában. Miután hazatért, videókazettákon kezdett mozifilmeket forgalmazni. Már ezzel komoly jövedelmet szerzett, pénzét pedig befektette és felépítette a médiabirodalmát.
Gyárfás Tamással később a Nap TV tulajdonlása miatt került vitába.
Ezt az úszószövetség volt elnöke a bíróságon is megerősítette, de hangsúlyozta, hogy neki nem volt oka megöletni a riválisát, mert már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt kibékültek.
Fenyő János egyesek szerint egy ellentmondást nem tűrő vezető volt, mások viszont egy kifejezetten emberséges főnököt ismertek meg személyében. Egykori beosztottjai különböző történetekre emlékeznek vele kapcsolatban. Megesett, hogy a Népszava egyik újságírójával a liftben találkozott, és a médiamogul kiszúrta, hogy nincs túl jó állapotban a zsurnaliszta cipője. Az üzletember elővette a tárcáját, átadott az alkalmazottnak 15 ezer forintot, és így szólt:
Tessék, vegyél magadnak egy jó lábbelit, a maradékból pedig menj el a barátnőddel vacsorázni.
Egy másik esetben valamennyi rovat napi munkájával elégedetlen volt, ezért egy felháborodott stílusban megírt szöveget kiplakátolt, melyben mindenkivel tudatta, hogy az újságot kár volt kinyomtatni, ezért mindenki béréből levon 5 ezer forintot. A csapat összeszedte magát, így a következő nap zseniális cikkek születtek. A vállalkozó ismét a faliújságon közölte, hogy az előző nap is ilyet szeretett volna látni, ezért valamennyi dolgozó megérdemel 5 ezer forint jutalmat.
Fenyőt a hozzá legközelebb állók egy, a felszínen despotikus, legbelül viszont egy törékeny embernek látták. Az utolsó éveiben fegyverrel járt. Állítólag előfordult, hogy sírva beszélt arról, hogy valakik a halálát kívánják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.