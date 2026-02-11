Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
28 éve lőtték le Mercedesében a médiacézárt: Fenyő János előre megérezte a halálát

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 16:30
28 évvel ezelőtt likvidálták a magyar médiacézárt. 1998. február 11-én Fenyő János egy piros lámpánál megállt a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében, majd Jozef Rohac odalépett hozzá, és szitává lőtte.

Fenyő Jánost 28 évvel ezelőtt ölte meg a szlovák és a magyar maffia katonája. 1998. február 11-én a médiavállalkozó a fodrászához tartott, amikor a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében piros jelzést kapott. 

Fenyő János médiacézár
Fenyő János médiacézár volt a merénylet áldozata Fotó: Bors


Rohác lépett oda a várakozó Fenyő Jánoshoz 

Az üzletember megállt, majd pillanatokkal később halott volt. Hogy így legyen, arról Jozef Rohác gondoskodott, igaz, a rendőrség évtizedekig sötétben tapogatózott a tettes kilétét illetően. Bár média-, illetve rendőrségi körökben is azonnal elterjedt a szóbeszéd, hogy a gyilkosságot Gyárfás Tamás rendelhette meg és Portik Tamás szervezhette meg, ezt a bíróság csupán 2026 tavaszán mondta ki. Az úszószövetség volt elnökét hét év börtönbüntetésre ítélték. De ki is volt Fenyő János, akinek sokan rettegték a nevét, de legalább ugyanannyian voltak, akik szívből kedvelték a keménykezű főnököt?

00128294
Fenyő János a szétlőtt Mercedesben lelte halálát Fotó: Bors

Így lett néhány év alatt multimilliomos 

Az üzletember világosítóként, majd fotóriporterként kezdte a pályafutását. A fényképezés iránti szenvedélyét az apjától örökölte, aki tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Először Magyarországon fotózott, majd hosszabb időt töltött Amerikában. Miután hazatért, videókazettákon kezdett mozifilmeket forgalmazni. Már ezzel komoly jövedelmet szerzett, pénzét pedig befektette és felépítette a médiabirodalmát. 

Gyárfás Tamással később a Nap TV tulajdonlása miatt került vitába.

 Ezt az úszószövetség volt elnöke a bíróságon is megerősítette, de hangsúlyozta, hogy neki nem volt oka megöletni a riválisát, mert már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt kibékültek.

TAKARVA SE ELVILEG_portik tamas_FB__0783
Portik Tamás bízta meg Gyárfás kérésére Rohácot a kivégzéssel. Fotó: Bors


Kemény stílusáról volt ismert

Fenyő János egyesek szerint egy ellentmondást nem tűrő vezető volt, mások viszont egy kifejezetten emberséges főnököt ismertek meg személyében. Egykori beosztottjai különböző történetekre emlékeznek vele kapcsolatban. Megesett, hogy a Népszava egyik újságírójával a liftben találkozott, és a médiamogul kiszúrta, hogy nincs túl jó állapotban a zsurnaliszta cipője. Az üzletember elővette a tárcáját, átadott az alkalmazottnak 15 ezer forintot, és így szólt:

Tessék, vegyél magadnak egy jó lábbelit, a maradékból pedig menj el a barátnőddel vacsorázni.

 

20250410_103020_HBCP5212-2
Gyárfás Tamást elítélték a gyilkosság felbujtójaként  Fotó: Hatlaczki Balazs / Pesti Srácok

Büntetés után jutalom

Egy másik esetben valamennyi rovat napi munkájával elégedetlen volt, ezért egy felháborodott stílusban megírt szöveget kiplakátolt, melyben mindenkivel tudatta, hogy az újságot kár volt kinyomtatni, ezért mindenki béréből levon 5 ezer forintot. A csapat összeszedte magát, így a következő nap zseniális cikkek születtek. A vállalkozó ismét a faliújságon közölte, hogy az előző nap is ilyet szeretett volna látni, ezért valamennyi dolgozó megérdemel 5 ezer forint jutalmat.

Fenyőt a hozzá legközelebb állók egy, a felszínen despotikus, legbelül viszont egy törékeny embernek látták. Az utolsó éveiben fegyverrel járt. Állítólag előfordult, hogy sírva beszélt arról, hogy valakik a halálát kívánják.
 

