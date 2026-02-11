28 éve lőtték le Mercedesében a médiacézárt: Fenyő János előre megérezte a halálát

Fenyő Jánost 28 évvel ezelőtt ölte meg a szlovák és a magyar maffia katonája. 1998. február 11-én a médiavállalkozó a fodrászához tartott, amikor a Margit körút és a Margit utca kereszteződésében piros jelzést kapott.

Fenyő János médiacézár volt a merénylet áldozata Fotó: Bors



Rohác lépett oda a várakozó Fenyő Jánoshoz

Az üzletember megállt, majd pillanatokkal később halott volt. Hogy így legyen, arról Jozef Rohác gondoskodott, igaz, a rendőrség évtizedekig sötétben tapogatózott a tettes kilétét illetően. Bár média-, illetve rendőrségi körökben is azonnal elterjedt a szóbeszéd, hogy a gyilkosságot Gyárfás Tamás rendelhette meg és Portik Tamás szervezhette meg, ezt a bíróság csupán 2026 tavaszán mondta ki. Az úszószövetség volt elnökét hét év börtönbüntetésre ítélték. De ki is volt Fenyő János, akinek sokan rettegték a nevét, de legalább ugyanannyian voltak, akik szívből kedvelték a keménykezű főnököt?

Fenyő János a szétlőtt Mercedesben lelte halálát Fotó: Bors

Így lett néhány év alatt multimilliomos

Az üzletember világosítóként, majd fotóriporterként kezdte a pályafutását. A fényképezés iránti szenvedélyét az apjától örökölte, aki tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Először Magyarországon fotózott, majd hosszabb időt töltött Amerikában. Miután hazatért, videókazettákon kezdett mozifilmeket forgalmazni. Már ezzel komoly jövedelmet szerzett, pénzét pedig befektette és felépítette a médiabirodalmát.

Gyárfás Tamással később a Nap TV tulajdonlása miatt került vitába.

Ezt az úszószövetség volt elnöke a bíróságon is megerősítette, de hangsúlyozta, hogy neki nem volt oka megöletni a riválisát, mert már jóval a bűncselekmény elkövetése előtt kibékültek.

Portik Tamás bízta meg Gyárfás kérésére Rohácot a kivégzéssel. Fotó: Bors



Kemény stílusáról volt ismert

Fenyő János egyesek szerint egy ellentmondást nem tűrő vezető volt, mások viszont egy kifejezetten emberséges főnököt ismertek meg személyében. Egykori beosztottjai különböző történetekre emlékeznek vele kapcsolatban. Megesett, hogy a Népszava egyik újságírójával a liftben találkozott, és a médiamogul kiszúrta, hogy nincs túl jó állapotban a zsurnaliszta cipője. Az üzletember elővette a tárcáját, átadott az alkalmazottnak 15 ezer forintot, és így szólt:

Tessék, vegyél magadnak egy jó lábbelit, a maradékból pedig menj el a barátnőddel vacsorázni.