15 éve a műtőasztalon kapott új életet Ádám, a Bohócdoktor

Február tizennegyedike a legtöbb ember naptárában a romantika piros betűs ünnepe. Ádám, a Bohócdoktor számára azonban ez a dátum egy sorsfordító tüdőműtét emlékét őrzi. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor mások gyertyafényes vacsorára készültek, ő az orvosi lámpák hideg fényében az életéért küzdött. Ez volt a második tüdőműtétje, egy olyan beavatkozás, amely után minden egyes lélegzetvétel ajándékká vált.

A Bohócdoktornak a Valentin-nap a második születésnapja Fotó: Nemeth Andras Peter

Míg mások Valentin-napoztak, én a műtőasztalon az orvosokkal randevúztam

– emlékszik vissza Kovács István Ádám, akit a kórházak folyosóin csak Ádi bohócként ismernek. Azóta számára ez a nap a valódi születésnap. Egy nap, amely emlékezteti őt arra, milyen törékeny az élet, és milyen fontos minden perc, amit mások segítésével tölthet.

A sors különös fintora: aki ad, az most hiányt szenved

Ádi bohóc élete az önzetlenségről szól. Az Egy Tábla Szeretet mozgalom keretében fáradhatatlanul járja az országot Nyíregyházától Szombathelyig, hogy csokoládéval és jókedvvel enyhítse a kórházban fekvő gyermekek fájdalmait. Ironikus és szívszorító, hogy az az ember, aki a legtöbbet teszi a kicsik boldogságáért, maga is súlyos betegséggel és méltatlan körülményekkel küzd.

Évekkel ezelőtt távolították el a fél tüdejét. Ádám pedig azóta fél tüdővel éli mindennapjait, ami alapjaiban határozza meg munkabírását és lehetőségeit.

A szemét tetejéről az asztalra: a túlélés drámája

A tavalyi év vége tragikus fordulatot hozott. A decemberi kórházlátogatások során Ádám szervezete megadta magát egy agresszív vírusnak. Karácsony másnapján mentő szállította kórházba, és mire felépült, a munkahelyén már mást vettek fel a helyére. A betegség nemcsak az erejét, hanem a megélhetését is elvette.

Jelenleg egy 24 órás portaszolgálati munkából próbál fennmaradni, ahol az órabére alig 1200 forint. A havi 150 ezer forintos jövedelem éppen csak a rezsire és a számlákra elég – ételre már nem marad. Ádám őszinte vallomása megrázó: volt, hogy a kuka tetejére kitett kenyeret és vajat kellett elvennie, hogy azon a napon ne maradjon éhen.

Ezt valóban az égiek küldték

– mondja alázattal, bár a büszkeségét félre kellett tennie a puszta túlélésért.