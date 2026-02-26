"Eddig mindig másokon segített, most neki van szüksége segítségre" - Súlyos beteg a népszerű sportoló

Szívszorító segítségkéréssel fordult a nyilvánossághoz a Rangers legendájának családja. Ron Duguay, a népszerű kanadai jégkoris 4. stádiumú rákkal küzd. A sportoló most Floridából Kaliforniába repül további kezelésekre, miután egy korábbi ellátás során majdnem életét vesztette – közölte a Foxnews.

Súlyos betegséggel küzd a népszerű jégkoris

Forrás: GoFundMe

Negyedik stádiumú rákkal küzd a népszerű jégkoris

A New York Rangers legendája nemrég jelentette be, hogy agresszív, negyedik stádiumú rákkal küzd. Családja most fájdalmas segítségkérést tett közzé, miközben Ron Duguay további kezeléseket keres gyógyulása érdekében. A 68 éves jégkoris először a Page Sixnek beszélt egészségi állapotáról, amikor elmondta, hogy rendkívül nehéz számára anyagi támogatást kérni.

Rendkívül nehéz pénzt kérni a költségek fedezésére

– mondta, majd hozzátette, hogy általában pont ő az, aki másokon segít.

Ront több mint egy évvel ezelőtt vastagbélrákkal diagnosztizálták és a kezelések során eltávolították a vakbelét és az epehólyagját is. A családja most egy GoFundMe-adománygyűjtést indított, hogy megosszák édesapjuk állapotát és a további kezelésekre vonatkozó terveiket.

Az apukánk soha nem volt az a típus, aki segítséget kér… különösen, ha pénzről van szó. Mindig igyekezett mindent egyedül megoldani és nem akart másokat terhelni azzal, amin keresztülmegy. De sok családi beszélgetés után úgy döntöttünk, létrehozzuk ezt az adománygyűjtést, mert első kézből láttuk, mekkora terhet jelent számára ez a küzdelem, mind fizikailag, mind anyagilag

– írták a kampány oldalán.

A rák miatt nem tud úgy dolgozni, ahogy korábban szokott, mégis minden erejével harcol. A kezelései korai szakaszában a Floridában kapott ellátás majdnem az életébe került.

A család elmesélte, hogy Ron kéthetente Floridából Kaliforniába repül kezelésekre és állapotának romlása miatt a hagyományos terápiák mellett holisztikus kezeléseket is keresnek.

Nemrég ismét emelkedni kezdtek a daganatos értékei és most az Egyesült Államokon kívüli további kezelési lehetőségeket is vizsgálunk, abban a reményben, hogy ez adja meg számára a lehető legjobb esélyt. Ezek a kezelések rendkívül költségesek és ez a már amúgy is nehéz időszakban újabb anyagi terhet jelentenek.