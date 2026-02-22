„Az emberek azért fizetnek nekem, hogy újságpapírral dörzsöljem magam”

Egy brit sztár bevallotta, hogy imádja újságpapírral dörzsölni magát – mert a rajongók fizetnek neki ezért. Az egykori Babestation sztár, Teagen Barnes nyíltan beszélt néhány őrült kérésről, amelyeket egy felnőtt előfizetéses platformon kap.

Fotó: Pexels

Amikor a Daily Star megkérdezte, a 36 éves szőke bombázó ezt mondta: „Az embereknek van egyfajta fétisük az újságokkal, és szeretik a lapok zizegését, valamint azt, hogy milyen sima érzés. És nekem is kellett néhány videót forgatnom magamról meztelenül, ahogy újságpapírral dörzsölöm magam – viszont a festék sokszor megfogta a testem, ami nem éppen kellemes.”

Azt is bevallotta, hogy valójában élvezi egy kicsit az érzést...

A 36 éves Barnesnek voltak már egészen furcsa pillanatai az előfizetőkkel – olyan tárgyakkal kapcsolatban, amelyeknek igazából nem ott volna a helyük, ahová kerültek. Az egyik rajongó például úgy döntött, egy fából készült baseballütőt fog használni, és egy nagyon "speciális" lyukba helyezte. Azt mondta: „Volt egy srác, aki azt mondta, hogy be tud dugni egy fa baseballütőt a s.ggébe. Aztán megmutatta, és tényleg be tud dugni egy fa baseballütőt. Az embereket valószínűleg nagyon elriasztaná, de én csak annyit mondtam neki, hogy »ez lenyűgöző« – aztán azt mondtam neki, hogy menjen kórházba.”

„Mindezeket a dolgokat kamerák előtt csinálod, és mindig jönnek ide új emberek. Mindig gondoskodom az utógondozásról. Szóval, én ellenőrzöm ezeket az embereket, és megbizonyosodom róla, hogy jól vannak, amiről azt hiszem, sok fiatal valószínűleg nem is tudja, hogy ezt meg kell tennie.”

Teagan, aki az Egyesült Királyságban született, de most Kanadában él, 18 éves kora óta a felnőttfilmipar része. Olyan sztárokkal lépett fel, mint Elle Brooke, és webkamerás modellként is szerepelt a brit Babestation csatornán. A háromgyermekes anyuka számára azonban a webkamerás élet felé vezető út rossz mentális egészségi állapota miatt kezdődött. Azt mondta: „Amikor 18 éves voltam, a hálószobámban annyira szorongtam és emetofóbiám volt (a hányástól vagy émelygéstől való félelem), hogy ki sem mertem jönni otthonról. Rengeteget hiányoztam az iskolából, mert egyszerűen nem mertem bemenni. Szóval úgy érzem, mindig is nagyon szexuális ember voltam, és arról voltam ismert, hogy mocskos képeket küldözgettem, mielőtt még menők lettek volna.”