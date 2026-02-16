Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Örök életet adhatnak haldokló kislányuknak – lefagyasztották a gyermek agyát a szülők

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 14:00
Gyilkos kór támadta meg a csöppséget. A szülők a kislány agyának lefagyasztása mellett döntöttek.

Amikor az orvosok közölték, hogy a kis Matheryn Naovaratpong nem fogja túlélni azt őt megtámadó ritka agydaganatot, szülei úgy döntöttek, mindent megtesznek azért, hogy esélyt adjanak neki – még akkor is, ha ez a remény csak a jövő tudományában létezik.

Agydaganatos lett a kislány, a szülők különös módszerhez folyamodtak (Képünk illusztráció)
Fotó: Freepik

Az agydaganatot nem tudták megállítani, lefagyasztották a lányukat

A Thaiföldön élő, Einz becenéven ismert kislánynál nem sokkal a második születésnapja után diagnosztizáltak egy ritka és agresszív agydaganatot. A következő hónapokban tíz műtéten, tizenkét kemoterápiás- és húsz sugárkezelésen esett át, de a betegség megállíthatatlannak bizonyult. Einz utolsó hónapjait egy kórteremben töltötte, infúzióra kötve, miközben szülei, Sahatorn és Nareerat Naovaratpong szembesültek azzal, hogy gyermekük nem érheti meg a felnőttkort. 2015. január 8-án, nem sokkal harmadik születésnapja előtt, a kislány otthon hunyt el családja körében.

A szülők azonban már korábban elhatározták, hogy kriogén eljárással megőrzik lányuk agyát. A kriogenika célja, hogy a testet – vagy jelen esetben az agyat – mélyfagyasztott állapotban tartsák addig, amíg a tudomány fejlődése lehetővé nem teszi az újjáélesztést és egy új test létrehozását. Einz lett a világ legfiatalabb embere, akit ilyen módon konzerváltak.

Sahatorn, aki buddhista vallású és mérnök, elmondta: már a betegség első napján felmerült benne a gondolat, hogy tudományos eszközökkel próbálják megmenteni lányukat. A család kezdetben kétkedett, ám Einz állapotának romlásával végül elfogadták a döntést.

A halál beálltát követően egy, az Egyesült Államokból érkezett szakértői csapat azonnal megkezdte a test hűtését. A folyamat során a testfolyadékokat speciális fagyásgátló anyagokra cserélték, hogy megelőzzék a szövetkárosodást. Einz agyát végül az arizonai Alcor intézetben helyezték el, ahol mínusz 196 Celsius-fokon tárolják.

A szülők úgy vélik, mivel gyermekeik mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, a tudomány már egyszer kulcsszerepet játszott az életükben. Abban bíznak, hogy ha egyszer gyógymód születik a betegségre, és a technológia lehetővé teszi, lányuk agya újraéleszthető lehet, írja a Mirror.

 

