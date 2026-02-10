Magyar vizslája ugrott az ölébe, 17 centis kanalat kellett kiszedni a nő gyomrából

Reymy Amelinckx egy 17 centis kanalat nyelt le, amikor kutyája az ölébe ugrott, miközben ő joghurtot evett és a telefonján üzenetet írt.

A kanalat a kórházban távolították el

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyors gondolkodása mentette meg a fiatalt

A 28 éves belga nő éppen kanapéján ülve evett és telefonozott, amikor a magyar vizslája, Marley úgy döntött, teljes erővel ráugrik. Reymynek ekkor megakadt a kanál a torkán és el kellett döntenie, hogy lenyeli a kanalat, vagy megfullad miatta, és legnagyobb meglepetésére a kanál probléma nélkül gyomrába siklott.

Felálltam és pánikolni kezdtem

- emlékezett vissza első reakciójára. Az orvoslátogatóként dolgozó Reymy első gondolata az volt, hogy megpróbálja kiszedni torkából a kanalat ujjaival, de nem volt annyi ideje, ezért hozta azt a döntést, hogy lenyeli azt.

Mikor partnere hazaért, annyira szégyellte a történteket, hogy nem akarta neki elmondani, hiszen akkorra már teljesen normálisan érezte magát.

Vacsora után jöttem rá, hogy ez sokkal komolyabb, mint hittem.

Hogyan távolították el a kanalat?

Végül orvoshoz fordult, aki elmondta neki, a kanál túl nagy ahhoz, hogy természetes móon távozzon testéből, így hazaküldték a gasztroszkópia (gyomortükrözés) időpontjáig.

Éjszaka nagyon nehéz volt, éreztem, ahogy a kanál mozog.

Reymy folyamatosan puffadt és hányingerrel küzdött - két nappal később orvosok távolították el a kanalat.

Mivel nem tudták fordítás nélkül eltávolítani, a nő egy kisebb gyomorvérzést kapott, de leginkább a torka fájt, amikor kihúzták a kanalat. Szerencséjére maradandó problémája azonban nem maradt.

Egész életemre hírnevet szereztem „a kanalas lányként”.

A kellemetlen élmény ellenére Reymy megtartotta a kanalat emlékként, és most barátja szeretne belőle valamiféle műalkotást készíteni - írja a Metro.