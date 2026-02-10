Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar vizslája ugrott az ölébe, 17 centis kanalat kellett kiszedni a nő gyomrából

kanál
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 07:32
magyar vizslafulladás
Pillanatok alatt kellett meghoznia az életmentő döntést. A fulladás elkerülése érdekében nyelte le a kanalat, orvosok szedték ki a gyomrából.
CJA
A szerző cikkei

Reymy Amelinckx egy 17 centis kanalat nyelt le, amikor kutyája az ölébe ugrott, miközben ő joghurtot evett és a telefonján üzenetet írt.

A kanalat a kórházban távolították el
A kanalat a kórházban távolították el
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyors gondolkodása mentette meg a fiatalt

A 28 éves belga nő éppen kanapéján ülve evett és telefonozott, amikor a magyar vizslája, Marley úgy döntött, teljes erővel ráugrik. Reymynek ekkor megakadt a kanál a torkán és el kellett döntenie, hogy lenyeli a kanalat, vagy megfullad miatta, és legnagyobb meglepetésére a kanál probléma nélkül gyomrába siklott. 

Felálltam és pánikolni kezdtem

- emlékezett vissza első reakciójára. Az orvoslátogatóként dolgozó Reymy első gondolata az volt, hogy megpróbálja kiszedni torkából a kanalat ujjaival, de nem volt annyi ideje, ezért hozta azt a döntést, hogy lenyeli azt. 

Mikor partnere hazaért, annyira szégyellte a történteket, hogy nem akarta neki elmondani, hiszen akkorra már teljesen normálisan érezte magát. 

Vacsora után jöttem rá, hogy ez sokkal komolyabb, mint hittem.

Hogyan távolították el a kanalat?

Végül orvoshoz fordult, aki elmondta neki, a kanál túl nagy ahhoz, hogy természetes móon távozzon testéből, így hazaküldték a gasztroszkópia (gyomortükrözés) időpontjáig.

Éjszaka nagyon nehéz volt, éreztem, ahogy a kanál mozog.

Reymy folyamatosan puffadt és hányingerrel küzdött - két nappal később orvosok távolították el a kanalat. 

Mivel nem tudták fordítás nélkül eltávolítani, a nő egy kisebb gyomorvérzést kapott, de leginkább a torka fájt, amikor kihúzták a kanalat. Szerencséjére maradandó problémája azonban nem maradt. 

Egész életemre hírnevet szereztem „a kanalas lányként”.

A kellemetlen élmény ellenére Reymy megtartotta a kanalat emlékként, és most barátja szeretne belőle valamiféle műalkotást készíteni - írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu