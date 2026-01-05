„22 évet töltöttem börtönben gyilkosságért, most, hogy szabad vagyok, vissza akarok menni oda”

Iain Macpherson, aki 22 évet töltött börtönben, elárulta, hogy inkább visszamenne, mintsem szembenézzen a szabad világban az álláskeresés és lakhatás nehézségeivel. Az 54 éves férfi két életfogytiglani büntetést kapott, legalább 12 év letöltendővel, többek között gyilkosság miatt, még 1992 februárjában.

22 év börtön után szabadlábra helyezték, mégis vissza akar menni / Fotó: Pexels.com

A szabad élet helyett a börtönbe térne vissza

A Londonból származó Iain 22 különböző börtönt járt meg, mielőtt 2014 októberében szabadult. 41 évesen először egy hostelben szállt meg, amely az egykori elítéltek társadalomba való visszailleszkedését segítette, majd a barátnőjével Bedfordban próbált új életet kezdeni. Annak ellenére, hogy három éven át nyolc munkaközpontban próbált állást találni, sikertelenül járt. Azt állítja, hogy az alkalmazottak azt mondták, nincs értelme jelentkeznie a büntetett előélete miatt.

Miután szakított a barátnőjével, Iain 2016 végén az anyja lakásában, a kanapén húzódott meg. A szorongás és a hátproblémák még nehezebbé tették a munkakeresést. 2023-ra el kellett hagynia az anyja otthonát, és most hotelekben lakva adósságot halmoz.

Bár utálta az időt a rácsok mögött, Iain úgy érezni, hogy inkább visszatérne a börtönbe, csupán azért, hogy legyen tető a feje fölött.

Könnyebb lenne visszamenni, de bűntény elkövetése nélkül. A börtön szörnyű, az étel undorító, de legalább lenne tető a fejem fölött. A szabad világban ez tarthatatlan számomra, hatalmas terhet jelentek a családnak, a barátoknak és a törékeny bankszámlámnak. Legalább a börtönben biztonságos szállást és jogi segítséget kapnék. Itt kint lehetetlen boldogulni, hacsak nem követek el újabb bűncselekményt, és erre nem vagyok hajlandó. Senki sem akarja elveszíteni a szabadságát, de egy ügyvéddel és kevesebb stresszel talán eljuthatnék valahová

- mondta Iain, aki jelenleg munkanélküli.

A férfi hozzátette, ha valakinek ilyen előélete van, attól nem lehet menekülni, mindegy mennyi idő telt el. Amikor az emberek megtudják, látszik a szemükben, mit gondolnak, és ez a pillanat véget vet minden kapcsolatnak.

Elmegyek egy állásinterjúra, és elmondom, hogy van előéletem. Amint kiderül, hogy gyilkosság miatt ítéltek el, vége, nincs állás.

15 évesen Iain az apjával dolgozott felújításokon, a börtönben képesítést szerzett kertészetből, elsősegélyből, informatikából, személyi edzésből, valamint egyetemi előkészítő vizsgát tett fiziológiából.