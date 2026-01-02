"A fiam barátnőjének van egy nagyon undorító szokás: lassan megőrülök tőle!"

Igencsak kényelmetlen helyzetbe került egy édesanya, miután felismerte, a fia barátnőjének van egy meglehetősen visszataszító szokása, ami mellett egyszerűen nem tud tovább szó nélkül elmenni – már csak azért sem, mert a lány jelenleg náluk lakik. A nő a Mumsnet nevű oldalon számolt be arról, hogy a fia kedvese szinte soha nem zuhanyozik vagy mossa a ruháit, az emiatt kialakult testszaga pedig lassanként kezd kibírhatatlan lenni.

Már nem bírja elviselni a fia barátnőjét az édesanya

Odáig fajult a helyzet, hogy már félek bárhová elvinni autóval. Még akkor is érzem a szagát, ha korábban bent volt egy szobában, nemhogy akkor, amikor még odabent van

- tette hozzá az édesanya, hozzátéve, a bűz főként a lány mosatlan ruháiból származik, emiatt korábban „elcsent” néhányat közülük, hogy kimossa őket, illetve azt is megmutatta a fiatalabb nőnek, hogyan kell használni a mosógépet, ám a helyzet nem változott.

A fiam egyébként maga mossa a ruháit, és mindig, amikor megkérdezi a barátnőjét, berakja-e az ő ruháit is, azt a választ kapja, hogy ne

- fűzte hozzá a nő, aki arra jutott, muszáj beszélnie a fiával erről a finoman szólva is kellemetlen problémáról, akit viszont mindez a jelek szerint nem zavar, így továbbra sem történt előrelépés az ügyben. A lány mentségére az anya azt hozta fel, hogy nem a legjobb neveltetésben részesült, így meglehet, a higiéniát illetően sem tanítottak meg neki alapvető szabályokat.

Most jutottam el arra a pontra, amikor már kísértést érzek rá, hogy egyszerűen engedjek neki egy fürdőt, aztán behívjam. Jelenleg nagyon meg van fázva, szóval mondhatnám azt, hogy egy meleg fürdő jót tenne neki, nem? Hosszú távon azonban ez sem oldja meg a problémát

- tette hozzá az édesanya, kiemelve, már a férje és a lánya is rosszul érzi magát a lány igénytelensége miatt.

A kommentszekcióban a felhasználók teljesen le voltak döbbenve, amiért a posztoló fiát mindez nem zavarja, és azt javasolták, nagyon komolyan beszélgessen el vele arról, hogy ez így nem mehet tovább.

Bármi is legyen is a lány indoka, a te házadban lakik, ezért be kell tartania az alapvető higiéniai szabályokat. A helyedben megmondanám a fiamnak, hogy beszéljen vele: gyengéden, de határozottan

- írta az egyikük.

Én személy szerint nem tudnék együtt élni egy ennyire igénytelen emberrel. Közölném a fiammal, gondoskodnia kell róla, hogy a lány ruhái tiszták legyenek, és legalább minden második nap meg kell mosakodnia, máskülönben nem maradhat. Továbbá vennék neki valamilyen dezodort és illatos tusfürdőt vagy krémet, hogy lássam, az segít-e

- jelentette ki egy másik felhasználó, a Mirror beszámolója szerint.