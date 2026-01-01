Tűzijáték köszöntötte az év első babáját: Éjfélkor, 57 centivel érkezett a kis Aliz

Míg az ország a pezsgős üvegeket bontotta, egy isaszegi édesanya élete legnagyobb küzdelmét vívta a szülőszobán. Pontban éjfélkor, a tűzijátékok ropogása közepette megszületett az ország első babája, Aliz Jusztina, aki nemcsak érkezésének időpontjával, de méreteivel is lenyűgözte a kórház dolgozóit – közölte a hírt Rácz Róbert a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház kommunikációs munkatársa. Ő Alíz 2026 első babája.

Az újév első pillanatai sokak számára a fogadalmakról szólnak, de a 34 éves édesanyának az idei szilveszter az örök emlékről szólt. Kislánya hajszálpontosan 00:00-kor látta meg a napvilágot.

„Azt hittük, lekéstünk”

Bár a vajúdás huszonnégy órán át tartott, az édesanya szerint az utolsó szakasz viszonylag gyorsan zajlott. A szülőszoba falán lévő óra azonban némileg megtréfálta a családot.

Ment a falon egy óra, ami egy kicsit sietett. Végig azt hittük, hogy már lekéstünk az első helyről, de amikor megszületett, a doktornő és a szülésznő a telefonjukra néztek: pontosan éjfél volt. Így tudtuk meg, hogy a mi babánk a "nyerő"

– mesélte az édesanya.

A születés pillanata filmbe illő volt: ahogy a kislány felsírt, az ablakon túl hatalmas durrogás vette kezdetét.

Abban a pillanatban kintről hatalmas tűzijáték hallatszott. Nem eföldi jelenet volt, mintha az egész világ az ő érkezését ünnepelte volna.

– meséli meghatottan Vivien az édesanyja.

Édesapja erejére is szükség volt

A kislány nem aprózta el a méreteit: 3610 grammal és 57 centiméterrel született. Az édesapa végig a szülőszobán volt:

Fizikailag és mentálisan is tartotta bennem a lelket, volt olyan pillanat, amikor csak az ő erejébe tudtam kapaszkodni

– hálálkodott az anyuka.

A főváros sem maradt újszülött nélkül

Nem sokkal Aliz után a fővárosban is felhangzott az első gyereksírás. Éjfél után négy perccel megszületett az év első budapesti babája is. Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban jött világra természetes úton, 3370 grammal és 52 centiméterrel, az édesanya második gyermekeként.

Akik előttük jártak: 18 és 50 éves jubileumok

Az év első babájának lenni különleges rang. Idén január elsején ünnepli 50. születésnapját Nyitrai László, aki 1976-ban a János-kórházban született. De ma már nagykorúvá válnak a 2008-as év kezdői is: a budapesti Emma, aki 60 centijével már akkor is kimagaslott, és az egri Péter, aki szintén az év első percében érkezett 18 évvel ezelőtt.