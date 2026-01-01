Tűzijáték köszöntötte az év első babáját: Éjfélkor, 57 centivel érkezett a kis Aliz

Míg az ország a pezsgős üvegeket bontotta, egy isaszegi édesanya élete legnagyobb küzdelmét vívta a szülőszobán. Pontban éjfélkor, a tűzijátékok ropogása közepette megszületett az ország első babája, Aliz Jusztina, aki nemcsak érkezésének időpontjával, de méreteivel is lenyűgözte a kórház dolgozóit – közölte a hírt Rácz Róbert a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház kommunikációs munkatársa. Ő Alíz 2026 első babája.
Az újév első pillanatai sokak számára a fogadalmakról szólnak, de a 34 éves édesanyának az idei szilveszter az örök emlékről szólt. Kislánya hajszálpontosan 00:00-kor látta meg a napvilágot.
Bár a vajúdás huszonnégy órán át tartott, az édesanya szerint az utolsó szakasz viszonylag gyorsan zajlott. A szülőszoba falán lévő óra azonban némileg megtréfálta a családot.
Ment a falon egy óra, ami egy kicsit sietett. Végig azt hittük, hogy már lekéstünk az első helyről, de amikor megszületett, a doktornő és a szülésznő a telefonjukra néztek: pontosan éjfél volt. Így tudtuk meg, hogy a mi babánk a "nyerő"
– mesélte az édesanya.
A születés pillanata filmbe illő volt: ahogy a kislány felsírt, az ablakon túl hatalmas durrogás vette kezdetét.
Abban a pillanatban kintről hatalmas tűzijáték hallatszott. Nem eföldi jelenet volt, mintha az egész világ az ő érkezését ünnepelte volna.
– meséli meghatottan Vivien az édesanyja.
A kislány nem aprózta el a méreteit: 3610 grammal és 57 centiméterrel született. Az édesapa végig a szülőszobán volt:
Fizikailag és mentálisan is tartotta bennem a lelket, volt olyan pillanat, amikor csak az ő erejébe tudtam kapaszkodni
– hálálkodott az anyuka.
Nem sokkal Aliz után a fővárosban is felhangzott az első gyereksírás. Éjfél után négy perccel megszületett az év első budapesti babája is. Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban jött világra természetes úton, 3370 grammal és 52 centiméterrel, az édesanya második gyermekeként.
Az év első babájának lenni különleges rang. Idén január elsején ünnepli 50. születésnapját Nyitrai László, aki 1976-ban a János-kórházban született. De ma már nagykorúvá válnak a 2008-as év kezdői is: a budapesti Emma, aki 60 centijével már akkor is kimagaslott, és az egri Péter, aki szintén az év első percében érkezett 18 évvel ezelőtt.
Bár a támogatások mértéke régiónként eltérhet – Budapesten általában értékesebb csomagok jellemzőek –, az év első szülöttjei az alábbiakra számíthatnak:
Hogyan működik a támogatások odaítélése? A folyamat nem automatikus: a kórház regisztrálja a születést, majd a média híradásai alapján a támogató szervezetek felveszik a kapcsolatot a családdal. Az ajándékok átadása jellemzően az első hetekben történik meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.