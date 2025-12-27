Till Tamás szüleinek fő célja, hogy megérjék fiuk gyilkosának büntetését

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 18:00
Angyalkákat visznek gyermekük sírjára a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan előkerült bajai kisfiú szülei. Till Tamás feltételezett gyilkosa a mai napig nem kért bocsánatot a gyászoló Katalintól és Mátyástól.
Mint arról lapunk is beszámolt, Till Tamás 11 éves korában 2000 gyermeknapján az édesapja engedélyével elment otthonról. A kisfiú azért pattant kerékpárra, hogy megnézze a közeli lovardában nem sokkal korábban született csikót. Az útról visszanézve még integetett Mátyásnak. Akkor látták egymást utoljára. A szülők 24 éven keresztül bíztak benne, hogy gyermekük életben van, de aztán egy bajai tanya melléképületének betonja alól előkerült a fiú holtteste.

A gyilkosságot a bűncselekmény idején 16 éves F. János magára vállalta, hogy vádegyezséget érjen el egy barátja javára. Úgy hitte, hogy a szörnyű tette 24 év alatt elévült. Ezt először egyébként a rendőrök is így gondolták, ezért a beismerő vallomás után elengedték. Az ügyészségen azonban máshogy értelmezték a jogszabályt, és közölték: az emberölés minősített esetéről van szó, ezért szó sincs elévülésről. F. Jánost végül letartóztatták, ő pedig már tagadja, hogy ő végzett volna a gyermekkel.

Till Tamás szülei képtelenek elfogadni, hogy Tamáska nincs többé

Nincs olyan nap, hogy ne mennénk ki a fiunk sírjához. Ajándékot is szoktunk vinni, de plüssjátékot most nem teszünk ki, hiszen csak elázna a csapadékban. Most inkább angyalkákat és mécseseket vásároltunk 

– közölte Till Mátyás. A gyászoló apa felesége hozzátette: érzik, hogy gyermekük lelki mindig velük van.

Nekünk már az a legfontosabb célunk, hogy megérjük a fiunk gyilkosának jogerős elítélését. Természetesen utána is szeretnénk élni, igaz az egészségünk nem a legtökéletesebb. A feleségem ujjai egyáltalán nem mozognak, mindenben segítenem kell

 – tette hozzá Mátyás.

 

