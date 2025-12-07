Hihetetlen: Terhességet színlelt, majd barátja gyermekét a sajátjának hazudta

Egy nő, aki terhességet színlelt, megpróbálta egyik barátja gyermekéről azt állítani, hogy az övé. Kira Cousins a közösségi oldalain posztolta a gyermek fotóit, miután leszedte őket egy barátja oldaláról.

Terhességet színlelt, majd barátja babáját behazudta a sajátjának / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Terhességet színlelt, majd a közösségi oldalán posztolta más gyermekét

Egy Laura álnéven nyilatkozó nő fél, mire képes a hazug nő, mivel nagyon közel lakik hozzájuk. Gyermekét félti tőle, hiszen ha ilyen sokáig képes volt hazudni, akkor mire készülhet.

A megtévesztés csak a közelmúltban derült ki, miután Kira álterhességére fény derült, amivel megtévesztette a közösségi média felhasználóit. Az Airdrie-i származású nő még be is festett egy játékbabát, mintha újszülött lenne, majd egy mesterséges intelligencia által készített videóval még a saját családját is becsapta. Az álgyermeket Bonnie-Leigh Joyce-nak nevezte el, majd később közölte rajongóival, hogy sajnos elhunyt a gyermeke.

Októberben, azonban egy érzelmes vallomás keretein belül felfedte csalárd tetteit.

Nagyon sajnálom. Nem voltam terhes. Nem volt baba. Kitaláltam az egészet, és túlságosan sokáig fenntartottam. Hamisítottam ultrahangfelvételeket, üzeneteket, egy teljes születési történetet, és úgy tettem, mintha egy baba lenne az igazi gyermekem. Tudom, milyen szörnyű ez. Csak azt nem tudtam, hogyan álljak le, miután elkezdtem

- idézi szavait a Mirror.

Egy barátja azonban nem volt együttérző vele, sőt dühös lett, mikor Kira belegyezett, hogy interjút ad tettéről.

Semmiképpen sem hiszem, hogy ebből profitálnia kellene

- közölte.

Laura visszautasította a szereplést a műsorban, az azonban nem világos, Kira mennyi pénzt fog kapni mindezért. A Two Riders Media ügyvezető igazgatója azonban már nagyon várja a Kira-val való együttműködést. „Örömmel tölt el minket, hogy a történet körüli hatalmas nemzetközi érdeklődésre való tekintettel Kira minket választott” - mondták és hozzátették, hogy alig várják, hogy ezt a történetet a kellő érzékenységgel kezelhessék.