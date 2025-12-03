„Orvos szeretett volna lenni, és a nővére nyomdokaiba lépni” – két héttel a 9. születésnapja előtt halt szörnyű kínhalált egy kislány

Egy 8 éves lány, aki a kaliforniai támadás áldozata lett, két hét múlva ünnepelte volna a születésnapját.

Maya Lupian is a támadás áldozata lett kaliforniában (fotó: GoFundMe)

Maya Lupian harmadik osztályos tanuló volt Stocktonban, és egyike volt annak a három gyermeknek, akik a múlt heti kaliforniai lövöldözésben életüket vesztették.

Maya volt a legközvetlenebb nyolcéves, akivel valaha találkoztam. Szeretett táncolni, énekelni és rajzolni. Lila öves karatés volt, és imádott aktív lenni. Maya mindenki életében fény volt, a legédesebb lélek

- írta testvére, Yesenia Mayáról, aki két hét múlva töltötte volna be 9. életévét.

Több gyermek is a támadás áldozata lett

A család lesújtva próbálja felfogni a tragédiát, de nem ők az egyetlenek. A szintén 8 éves Journey Rose Reotutar Guerrero is áldozata lett a támadásnak.

Journey Rose Reotutar Guerrero (fotó: GoFundMe)

Journey éppen unokatestvére születésnapját ünnepelte, amikor a tragédia bekövetkezett.

Journey a középiskolában pompomlány akart lenni, és folytatni akarta a torna iránti szeretetét. Orvos szeretett volna lenni, és a nővére nyomdokaiba lépni. Segíteni akart az embereken

- írta anyukája, Jackie Reotutar.

A lövöldözés során a 21 éves férfi - aki később életét vesztette - a barátnőjével együtt gyerekeket zárt egy gardróbba, hogy megmentse őket. Ekkor lőtték le a most hősként tartott Susano Archuletát.

Minden próbálkozása ellenére barátnőjét is meglőtték, ő túlélte a sérülést, míg Susano a nyakába kapott lövés miatt vesztette életét testvére karjaiban.

Most csak nagyon dühös vagyok. A bátyám a karjaimban halt meg

- mondta Archuleta testvére, Emmanuel Lopez.

Lopez 9 éves lánya is a 11 sebesült között volt, ő szerencsére túlélte a sérülést, míg a 14 éves Amari Peterson volt a támadás utolsó áldozata.

Amari Peterson és családja (fotó: GoFundMe)

Amari anyukája, Kim Peterson összetörten próbálja felfogni a történteket:

Csak rosszkor voltunk rossz helyen. Ki gondolta volna, hogy a babám nem jön haza velem?

Több százan álltak a bankett teremben, amikor a támadás érte őket. A tömeg először azt hitte, lufik durrannak ki, ekkor még nem sejtették a közeledő tragédiát.

A rendőrség még nem azonosított gyanúsítottakat, de közlésük szerint a támadás bandatevékenységhez köthető - írja a New York Post.