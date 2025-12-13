"Sugardaddy tartja el a lányom: a szexet használja valutának"

A tanácsadóktól kért segítséget egy anya, aki nagyon csalódott, mert a lánya a testiséget használja arra, hogy elérje a céljait. Sugardaddy tartja el a lányát.

"Sugardaddy tartja el a lányom" - Fotó: YAKOBCHUK VIACHESLAV / shutterstock

"Sugardaddy tartja el a lányom"

"A lányomnak van egy sugardaddyje, akit úgy fej pénzért, mint egy tehenet. Megemlít egy ruhát, ami tetszik neki, vagy egy ékszert, amit látott, mire a férfi azonnal kiköhögi rá a pénzt.

Nemrég úgy döntött, hogy egy dizájner órát szeretne a születésnapjára, és rávette a férfit, hogy ezreket költsön rá. Igen, nagyon szép, és egy vagyont ér, de nem vagyok benne biztos, hogy egyetértek azzal, ahogyan ő eléri a céljait.

A lányom 24 éves, a férfi sokkal idősebb. Nem tudom a pontos korát, mert a lányom nem hajlandó elárulni. A sugardaddy elvált, felnőtt gyerekei vannak és úgy tűnik, odavan a lányomért. Ez a legkülönösebb kapcsolat, amivel valaha találkoztam. Alapvetően a lányom mindig felhívja, amikor akar valamit. Cserébe a férfi vacsorázgat, borozgat vele, a lányom pedig szenvedélyt és fizikai figyelmet ad neki attól függően, hogy mennyire nagylelkűnek érzi magát. Nagyon nyitott a szexszel kapcsolatban, és fizetőeszközként használja. Bevallja, hogy időnként teljes szexuális kapcsolatot létesít vele, amikor a férfi különösen nagylelkű, de legtöbbször "csak" örömet okoz neki, vagy pedig magát kényezteti, miközben a férfi nézi. Biztos vagyok benne, hogy mindez nagyon modern... De... A lányom azt sem titkolja, hogy nem vonzza a férfi személyisége, csak a pénzéért van vele.

Csalódott vagyok. Nem arra neveltem, hogy így viselkedjen. Találkoztam vele párszor, és sajnálom a férfit. Egyszer bevallotta, hogy a felnőtt gyerekei utálják a lányomat és azt, ahogyan viselkedik, és most kerülik őt, mert odavan érte. Szörnyen érzem magam emiatt. Úgy tűnik, egy rendes ember, aki imádja őt, miközben a lányom úgy viselkedik, mint egy önelégült szörnyeteg. Hol rontottam el?" - tette fel a kérdést a kétségbeesett édesanya.

A szakértő azt kérte, próbáljon hatni a lányára. "A lányod egyértelműen egy ambiciózus fiatal nő. Úgy döntött, hogy a vágyai megszerzésének legjobb módja, ha felkeresi idősebb rajongóját. Biztos vagyok benne, hogy nagyon okosnak és találékonynak tartja magát, de nem lep meg, hogy a viselkedése rossz szájízzel jár... A helyzet az, hogy a tetteinek következményei vannak. A sugardaddy gyerekei elfordultak az apjuktól a számukra taszító viselkedése miatt, így képzelem, milyen magányos lehet, amikor a lányod nem akarja látni. Beszélj a lányoddal, és kérd meg, hogy nézzen kicsit mélyebbre ebben a kapcsolatban. Tényleg úgy gondolja, hogy a jelenlegi viselkedése felelősségteljes vagy igazságos? Lehet, hogy nincs sok ideje a férfira, de nem érdemli meg, hogy kihasználják. Emlékeztesd arra, hogy az életben több van, mint a pénz, és minden reggel képesnek kell lennie arra, hogy a tükörbe nézzen. Mindig arra biztatnak minket, hogy legyünk kedvesebbek.