"Sugardaddy tartja el a lányom: a szexet használja valutának"

A tanácsadóktól kért segítséget egy anya, aki nagyon csalódott, mert a lánya a testiséget használja arra, hogy elérje a céljait. Sugardaddy tartja el a lányát.
"A lányomnak van egy sugardaddyje, akit úgy fej pénzért, mint egy tehenet. Megemlít egy ruhát, ami tetszik neki, vagy egy ékszert, amit látott, mire a férfi azonnal kiköhögi rá a pénzt.
Nemrég úgy döntött, hogy egy dizájner órát szeretne a születésnapjára, és rávette a férfit, hogy ezreket költsön rá. Igen, nagyon szép, és egy vagyont ér, de nem vagyok benne biztos, hogy egyetértek azzal, ahogyan ő eléri a céljait.
A lányom 24 éves, a férfi sokkal idősebb. Nem tudom a pontos korát, mert a lányom nem hajlandó elárulni. A sugardaddy elvált, felnőtt gyerekei vannak és úgy tűnik, odavan a lányomért. Ez a legkülönösebb kapcsolat, amivel valaha találkoztam. Alapvetően a lányom mindig felhívja, amikor akar valamit. Cserébe a férfi vacsorázgat, borozgat vele, a lányom pedig szenvedélyt és fizikai figyelmet ad neki attól függően, hogy mennyire nagylelkűnek érzi magát. Nagyon nyitott a szexszel kapcsolatban, és fizetőeszközként használja. Bevallja, hogy időnként teljes szexuális kapcsolatot létesít vele, amikor a férfi különösen nagylelkű, de legtöbbször "csak" örömet okoz neki, vagy pedig magát kényezteti, miközben a férfi nézi. Biztos vagyok benne, hogy mindez nagyon modern... De... A lányom azt sem titkolja, hogy nem vonzza a férfi személyisége, csak a pénzéért van vele.
Csalódott vagyok. Nem arra neveltem, hogy így viselkedjen. Találkoztam vele párszor, és sajnálom a férfit. Egyszer bevallotta, hogy a felnőtt gyerekei utálják a lányomat és azt, ahogyan viselkedik, és most kerülik őt, mert odavan érte. Szörnyen érzem magam emiatt. Úgy tűnik, egy rendes ember, aki imádja őt, miközben a lányom úgy viselkedik, mint egy önelégült szörnyeteg. Hol rontottam el?" - tette fel a kérdést a kétségbeesett édesanya.
A szakértő azt kérte, próbáljon hatni a lányára. "A lányod egyértelműen egy ambiciózus fiatal nő. Úgy döntött, hogy a vágyai megszerzésének legjobb módja, ha felkeresi idősebb rajongóját. Biztos vagyok benne, hogy nagyon okosnak és találékonynak tartja magát, de nem lep meg, hogy a viselkedése rossz szájízzel jár... A helyzet az, hogy a tetteinek következményei vannak. A sugardaddy gyerekei elfordultak az apjuktól a számukra taszító viselkedése miatt, így képzelem, milyen magányos lehet, amikor a lányod nem akarja látni. Beszélj a lányoddal, és kérd meg, hogy nézzen kicsit mélyebbre ebben a kapcsolatban. Tényleg úgy gondolja, hogy a jelenlegi viselkedése felelősségteljes vagy igazságos? Lehet, hogy nincs sok ideje a férfira, de nem érdemli meg, hogy kihasználják. Emlékeztesd arra, hogy az életben több van, mint a pénz, és minden reggel képesnek kell lennie arra, hogy a tükörbe nézzen. Mindig arra biztatnak minket, hogy legyünk kedvesebbek.
Miután elmondtad, ami téged bánt, és megkéred, hogy legyen igazságosabb, lépj hátra. Innentől már csak rajta múlik, hogyan fog viselkedni. Az ő élete, úgy fogja folytatni, ahogy jónak látja. Csak nehogy megbánja majd a mostani életvitelét. Hiszen ha találkozik valakivel, aki megfogja majd, akkor bűnös titok lesz ez az epizód az életében, ami nyomasztani fogja."
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.