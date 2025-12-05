Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Vilma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívet tépő látvány: így néz ki, két évvel a halála után Csomós Mari nyughelye – fotó

Csomós Mari
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 08:25
síremlékmegemlékezésfotó
Két évvel a halála után elkészült Csomós Mari síremléke.
N.T.
A szerző cikkei

Ahogy azt a Bors korábban megírta, 2023. november 18-án jött a letaglózó hír, miszerint 80 éves korában elhunyt Csomós Mari, a Nemzet Színésze. A színésznő haláláról akkor Radnóti Miklós Színház számolt be.

Csomós Mari, a nemzet színésze a Radnóti Színházban 2017. március 27-én
Csomós Mari, a nemzet színésze a Radnóti Színházban 2017. március 27-én 
Fotó: Kallos Bea

Most pedig két évvel a tragédia után elkészült Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő síremléke a Fiumei úti sírkert művészparcellájában. Az eseményről a Radnóti Miklós Színház számolt be a Facebook-oldalán. Bejegyzésükből az kiderült, hogy a megemlékezésen a család mellett sokan felszólaltak, mások mellett verset mondtak és énekeltek: Tóth Ildikó, Bálint András, Martin Márta, Kováts Adél, Domonkos László, Pál András, Őri Rózsa, valamint Schneider Zoltán.

A síremlék elkészülte alkalmából pedig Csomós Mari szülőfaluja, Vajdácska református lelkésze mondott emlékező szavakat

Elkészült Csomós Mari síremléke

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Csomós Marit 2017-ben választották a Nemzet Színészei közé. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu