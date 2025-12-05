Szívet tépő látvány: így néz ki, két évvel a halála után Csomós Mari nyughelye – fotó

Ahogy azt a Bors korábban megírta, 2023. november 18-án jött a letaglózó hír, miszerint 80 éves korában elhunyt Csomós Mari, a Nemzet Színésze. A színésznő haláláról akkor Radnóti Miklós Színház számolt be.
Most pedig két évvel a tragédia után elkészült Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő síremléke a Fiumei úti sírkert művészparcellájában. Az eseményről a Radnóti Miklós Színház számolt be a Facebook-oldalán. Bejegyzésükből az kiderült, hogy a megemlékezésen a család mellett sokan felszólaltak, mások mellett verset mondtak és énekeltek: Tóth Ildikó, Bálint András, Martin Márta, Kováts Adél, Domonkos László, Pál András, Őri Rózsa, valamint Schneider Zoltán.
A síremlék elkészülte alkalmából pedig Csomós Mari szülőfaluja, Vajdácska református lelkésze mondott emlékező szavakat.
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Csomós Marit 2017-ben választották a Nemzet Színészei közé.
