Szívszaggató hírt kaptunk, elhunyt a legendás magyar kézilabdázó

Mohácsi Árpád 52 évesen vesztette életét súlyos betegség után. 77 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, 2000-ben pedig hazánk legjobb kézilabdázójává választották meg. Nemrégiben pedig Újkígyós díszpolgára lett.
A későbbi klasszis átlövő az általános iskolában sajátította el a sportág alapjait Skaliczki László irányításával, aki később is éveken át az edzője és mentora volt.
A magyar szövetség (MKSZ) honlapján csütörtökön megjelent gyászjelentés felidézte, hogy Mohácsi szerepelt az Újkígyós SE, a Békéscsabai Előre KC, a Nyíregyháza, az Elektromos SE, a Dunaferr SE, a Fotex Veszprém, a Balatonfüredi KSE, a Tatabánya, a Százhalombatta és a Békési FKC színeiben, valamint Görögországban az Athinaikosz együttesénél. A Békéscsaba, a Nyíregyháza, a Dunaferr és az athéni csapat játékosaként is gólkirály lett az élvonalban, 2000-ben pedig az év legjobb férfi kézilabdázójának választották Magyarországon.
A magyar és a görög bajnokságot egy-egy, a Görög Kupát szintén egy, a Magyar Kupát két alkalommal nyerte meg. Athénban és Újkígyóson is díszpolgárrá választották.
A juniorválogatott tagjaként 1993-ban hatodik lett a korosztályos világbajnokságon. A felnőtt válogatottban 1993 és 1995, illetve 2000 és 2004 között játszott 77 alkalommal. Két világ- és egy Európa-bajnokságon szerepelt.
Mohácsi Árpádot az MKSZ saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Mohácsi Árpád a napokban a Beolnak betegágyánál adta utolsó interjúját, melyben azt is elmondta, mit jelentett számára a kézilabda:
Megtanított küzdeni, hogy soha nem szabad feladni. Célokat tűztem ki magam elé, és igyekeztem ezeket megvalósítani. Ha csapatban játszol, szükség van az önfegyelemre, egységben kell gondolkoznod, a csapattársaiddal a lehető legjobb viszonyt kell kialakítanod, ápolnod a lehető legjobb eredmény eléréséért.
