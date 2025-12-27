„Szeretetfeladatunk van” – Kardos atya ősi jövendöléssel üzent karácsonyra

Összekulcsolja a kezét, előre dől és imádkozik karácsonykor Kardos Mihály atya. A kerekesszékes pap évek óta hontalanok között él a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjában, hogy hitével és szeretetével erőt adjon a hajléktalanoknak. Kardos atya a szeretet ünnepén, tiszta szívből kér mindenkit, hogy gondoljunk most azokra is, akik egyedül, magányosan karácsonyoznak.

Kardos atya szerint karácsonykor küldetésünk van / Fotó: Gémes Sándor

Kicsoda Kardos atya?

A néhai Ferenc pápa kétszer is járt Budapesten: először 2021 őszén, majd 2023 tavaszán tette nálunk tiszteletét. Utóbbi idején, április 28-án csodálattal nézték őt a katolikus hívek a Szent István Bazilikában, amikor a kerekesszékes papnak, Kardos Mihály atyának kezet csókolt. Azóta az egész ország ismeri a szegedi papot.

Az atya saját maga döntött úgy évekkel ezelőtt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjába költözik, ahol beteg, magányos hontalanokat ápolnak. A szeretet ünnepén a Bors meglátogatta az atyát, aki mosollyal fogadott minket a Bajai úti épület falai között.

Piros bőrfotel, tőle nem messze egy kereszt a falon, távolabb a szobákban betegséggel küzdő hajléktalanok feküdnek karácsonykor. Egyedül, a szeretteik nélkül. Kardos atya most értük és a többi magányos emberért is imádkozik.

Karácsony a szeretetről is szól és ilyenkor szerinte egy fontos küldetésünk is van, amit egy ősi jövendölést idéz Ézsaiás prófétától. Arra kér mindenkit, a magányosokra is szánjunk időt karácsonykor – ha csak egy gondolattal is, de legyünk mellettük.

- A szűz méhében fogan, fiút szül és neve Emmánuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten, és ő valóban Jézus Krisztusban emberi formában velünk levő Isten. Jézus megígérte, mielőtt a Mennybe fölment, hogy veletek maradok, veletek vagyok mindennap a világ végéig. Nincs az az ember, akit a Jóisten magára hagyna. Legfeljebb mi nem vesszük észre, hogy a szeretetével bennünket életet, több életre hív és mindig újabb és újabb szeretetfeladatot is ad. Gondoljunk a magányosokra, az egyedül lévőkre – mutat rá Kardos Mihály atya a Borsnak.