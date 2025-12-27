„Szeretetfeladatunk van” – Kardos atya ősi jövendöléssel üzent karácsonyra

Összekulcsolja a kezét, előre dől és imádkozik karácsonykor Kardos Mihály atya. A kerekesszékes pap évek óta hontalanok között él a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjában, hogy hitével és szeretetével erőt adjon a hajléktalanoknak. Kardos atya a szeretet ünnepén, tiszta szívből kér mindenkit, hogy gondoljunk most azokra is, akik egyedül, magányosan karácsonyoznak.
A néhai Ferenc pápa kétszer is járt Budapesten: először 2021 őszén, majd 2023 tavaszán tette nálunk tiszteletét. Utóbbi idején, április 28-án csodálattal nézték őt a katolikus hívek a Szent István Bazilikában, amikor a kerekesszékes papnak, Kardos Mihály atyának kezet csókolt. Azóta az egész ország ismeri a szegedi papot.
Az atya saját maga döntött úgy évekkel ezelőtt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanellátó Központjába költözik, ahol beteg, magányos hontalanokat ápolnak. A szeretet ünnepén a Bors meglátogatta az atyát, aki mosollyal fogadott minket a Bajai úti épület falai között.
Piros bőrfotel, tőle nem messze egy kereszt a falon, távolabb a szobákban betegséggel küzdő hajléktalanok feküdnek karácsonykor. Egyedül, a szeretteik nélkül. Kardos atya most értük és a többi magányos emberért is imádkozik.
Karácsony a szeretetről is szól és ilyenkor szerinte egy fontos küldetésünk is van, amit egy ősi jövendölést idéz Ézsaiás prófétától. Arra kér mindenkit, a magányosokra is szánjunk időt karácsonykor – ha csak egy gondolattal is, de legyünk mellettük.
- A szűz méhében fogan, fiút szül és neve Emmánuel lesz, ami azt jelenti, velünk az Isten, és ő valóban Jézus Krisztusban emberi formában velünk levő Isten. Jézus megígérte, mielőtt a Mennybe fölment, hogy veletek maradok, veletek vagyok mindennap a világ végéig. Nincs az az ember, akit a Jóisten magára hagyna. Legfeljebb mi nem vesszük észre, hogy a szeretetével bennünket életet, több életre hív és mindig újabb és újabb szeretetfeladatot is ad. Gondoljunk a magányosokra, az egyedül lévőkre – mutat rá Kardos Mihály atya a Borsnak.
A szeretetnek ereje van, ami szerinte feladatra hív, különösen karácsony idején.
Amikor azt érezzük, hogy nagyon egyedül vagyunk, akkor az a dolgunk, hogy keressünk egy embert, aki jobban egyedül van, mint mi. Rá fogunk jönni, hogy nem mi vagyunk a világ legmagányosabb emberei
– mondja, kiemelve: ne csüggedjenek a magányosak.
- A mi egyedüllétünk egy alkalom, hogy egy másik, nálunk sokkal jobban rászoruló mellé segítően oda tudjunk állni. Én ezt saját életemen így tapasztalom, és merem nagyon ajánlani másoknak is. Tudatosítsuk magunkban, hogy szeretetfeladatunk van és meg kell találjuk, lássuk, hogy ki az, aki éppen a mi szeretetünkkel képes jobban boldogulni. Egy idős apáca nővértől hallottam a régi mondást, ami nagyon idevonatkozik. Így szól:
Ha boldog akarsz lenni, vigyél másoknak örömet. Az öröm, amit másoknak adsz, visszatér a te szívedbe is
– zárja szavait, majd lehajtja fejét és imádkozni kezd. A magányosokért, azokért, akik most úgy érzik, egyedül vannak.
