Jónak lenni jó! - Az ismerős Arcok és a Nyári család is zenével segít

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 17:07 / FRISSÍTÉS: 2025. december 21. 17:07
jótékonysági délutánlicitálás
Az Ismerős Arcok és Nyári Károly is régóta jótékonykodik. Most a Jónak lenni jó! mellett állnak és ismét megható módon segítenek.
Fodor Erika
A szerző cikkei

A Jónak lenni jó! élő műsorfolyam backstage-ében az Ismerős Arcok zenekar három tagjával és Nyári Károly zongoraművésszel, valamint két lányával is találkoztunk. A Metropol is beszámolt már a jótékonysági műsorfolyamról.

Az Ismerős Arcok januári koncertjükre ajánlottak fel jegyeket a Jónak lenni jó rendezvényén
Az Ismerős Arcok januári koncertjükre ajánlottak fel jegyeket a Jónak lenni jó rendezvényén (Fotó: Fodor Erika)

Az Ismerős Arcok január 24-i koncertjükre ajánlottak fel jegyeket, és örömüket fejezték ki, hogy évek óta támogathatják a Jónak lenni jó! gyűjtését. Azt is elárulták, hogy tulajdonképpen önzésnek is tekinthető a támogatásuk, mert ez számukra is nagyon jó, hogy a zenekar dalaira, amit adnak, arra ekkora igénye van az embereknek. A fiúk arról is beszéltek, mit jelent nekik a karácsony. Kovacsik Tamás, a zenekar dobosa elmondta, számára az elcsendesedést, és azt, hogy megfogja a két gyermeke kezét, és lesétál velük a Duna-partra.

@fodorerikastory Az Ismerős Arcok Zenekar a január 24- koncertjükre felajánlott jegyekkel is támogatja a KEGYES-t, a Jónak lenni jó! idei kedvezményezettjét. A fiúk azt is elárulták, miért jó jónak lenni.#jónaklennijó❤️ ♬ Nélküled - Ismerős Arcok

Nyári Károly két lányával, Alizzal és Edittel érkezett a Jónak lenni jó! élő műsorfolyamába.  A család a zenén keresztül segít: édesapjukhoz a két lánya mellett - a Zeneakadémián ugyancsak zongora szakon diplomázó - fia, Károly is csatlakozik a december 27-i karácsonyi koncertjükön. 

Nyári Károly két lánya, Aliz és Edit között (Fotó: Fodor Erika)

Nyári Aliz elmondta, a családi együtt zenéléshez hozzátartozik édesanyjuk, Edit asszony is, aki óriási háttérmunkát végez: egy kézben fogja össze és a családi muzsikálást, szervezi a koncerteket. A Nyári- lányok elmondták, számukra december 28-án kezdődik a privát családi karácsony, hiszen a koncertig most a fellépésekre készülnek, igaz közben az állandó gyakorlás mellett párhuzamosan sütnek-főznek otthon, és ellátják háziasszonyi teendőiket is. Edit hozzátette, édesanyaként még erőteljesebben tud azonosulni az idei gyűjtés kedvezményezettjeivel, a kárpátaljai árva gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány munkájával.

@fodorerikastory Nyári Károly zongoraművész nem először csatlakozott családjával együtt a Jónak lenni jó! gyűjtéshez, amely idén a kárpátaljai árvákat segítő KEGYES Alapítványt támogatja. A Nyári-lányok, Aliz és Edit örömmel adják énekhangjukat, hiszen édesapjukkal együtt úgy gondolják, ők a zenén keresztül tudnak legjobban segíteni. @Duna Televízió #jónaklennijó❤️ ♬ eredeti hang - Párduc

 

 

