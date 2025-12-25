"Ijesztő alakok akarják megvenni a használt melltartóimat, és randizni vinni” - elképesztő hatalmas mellei vannak az anyának

Egy anyuka, aki „Nagy-Britannia legnagyobb melleivel” büszkélkedhet, azt mondja, hogy „ijesztő alakok zaklatják, akik használt melltartókat akarnak neki venni”. A 30 éves Melissa Ashcroft, akinek a mellbősége 80M-es, több száz szöveges üzenetet és e-mailt kapott perverz pasiktól, akik megpróbáltak udvarolni neki.

Fotó: Northfoto

A háromgyermekes anyuka a Daily Starnak elmondta: „Nem tudok mozdulni a perverz üzenetektől. Ma reggel kaptam egyet – meg akarta venni a melltartómat. Vagy csak annyit kérdeznek, hogy »olyan csinos vagy, felhívhatlak Skype-on?«. Férjnél vagyok, három gyerekem van, ez őrület.”

A skóciai Blairgowrie-ból származó Melissa nemrégiben közösségi finanszírozási kampányt indított, hogy kisebbíthesse a mellét, miután az NHS közölte vele, hogy a BMI-je túl magas a műtéthez. Kétségbeesetten szeretné elvégezni a műtétet, mivel a pubertáskor elérése óta iszonyatos hátfájással küzd. Minden reggel egy teljes órát vesz igénybe, mire felkel az ágyból, és képtelen felemelni nyolc hónapos kislányát.

Melissa, aki szerepelt az ITV This Morning című műsorában, azt mondta: „Nem vagyok képes normális dolgokat csinálni, például edzőterembe menni vagy felemelni a lányomat. És a legrosszabb? Egyszerűen kövérnek érzem magam. Megnéztem az ITV-n a felvételt. És egyszerűen óriásinak nézek ki. A férjem nagyon támogatott, de én még mindig így látom.”

Melissa úgy hiszi, hogy Nagy-Britannia egyik legnagyobb mellű embere. 82 fontért saját méretre szabott melltartója lehetne, de ezt nem engedheti meg magának. Így kénytelen egy sokkal kisebbe belepréselnie magát.