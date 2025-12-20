Hazatért Angyalok: gyászoló szülők vittek ajándékokat az árva és rászoruló gyermekeknek

A 15 évesen elhunyt Dominik anyukája, Kovács Nikolett létrehozta a Hazatért Angyalok gyászcsoportot. A tagok összefogásának hála idén is rengeteg ajándékot gyűjtöttek lakásotthonban élő, árva és rászoruló gyermekek számára, akik között vannak sérültek is. A meglepetéseket személyesen vitték el. Hatalmas volt az öröm mind a két részről.
Az ajándékok a közösség tagjaitól érkeztek: voltak, akik postai úton küldtek meglepetéseket, mások anyagi támogatással járultak hozzá ahhoz, hogy a gyermekek számára személyre szóló ajándékok készülhessenek. A szállítás lebonyolításában egy felajánló cég nyújtott jelentős segítséget, mert tranzitautót biztosított, valamint átvállalta az utazás költségeit, emellett egy magánszemély önzetlenül vállalta az ajándékok célba juttatását. A szervezők személyesen is jelen voltak az átadáskor, azonban az intézmény szabályzata miatt a gyermekekkel nem találkozhattak, az ajándékokat a gyermekotthon vezetőségének adták át, a visszajelzések szerint a gyermekek nagy örömmel fogadták a meglepetéseket.
A Hazatért Angyalok közössége immár harmadik éve támogatja rendszeresen a gyermekotthont.
„A felajánlások nem csupán ruhákból és általános ajándékokból álltak, hanem kiemelt szerepet kaptak a gyermekek számára összeállított, személyre szabott meglepetések, amelyek valódi figyelmet és törődést közvetítenek” – mondta Niki, aki különösen nagyra értékeli ezt az összefogást. Mint elmondta, személyes tapasztalatból tudja, milyen mély fájdalommal, hiánnyal és kimondhatatlan nehézségekkel élnek nap mint nap a gyászoló szülők. Éppen ezért tartja különösen felemelőnek, hogy a közösség tagjai saját veszteségeik ellenére, erejükön felül képesek adni, és szeretetet csempészni azoknak a gyermekeknek a karácsonyába, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.
Mérhetetlenül büszke vagyok a közösség tagjaira és hálásan köszönöm, hogy vannak nekem!
- hálálkodott a Hazatért Angyalok közösség megalapítója.
Az akció ismét bebizonyította, hogy a közösség ereje, az együttérzés és az egymás felé fordulás képes valódi fényt vinni mások életébe.
Niki létrehozta a Hazatért Angyalok Facebook-csoportot, aminek több, mint háromezer tagja van. Gyermekvesztett szülők csoportjának indult, de már minden gyászoló közössége is lett. Rendszeresen szerveznek rendezvényeket, ahol személyesen is találkozhatnak. Niki könyvet is írt, hogy segítsen az embereknek a gyász feldolgozásában. A Hazatért Angyal című könyv bevételéből azoknak a rászoruló családoknak szeretne segíteni, akik nem engedhetik meg maguknak a szerettük méltóságos temetését.
