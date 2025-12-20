Hazatért Angyalok: gyászoló szülők vittek ajándékokat az árva és rászoruló gyermekeknek

A 15 évesen elhunyt Dominik anyukája, Kovács Nikolett létrehozta a Hazatért Angyalok gyászcsoportot. A tagok összefogásának hála idén is rengeteg ajándékot gyűjtöttek lakásotthonban élő, árva és rászoruló gyermekek számára, akik között vannak sérültek is. A meglepetéseket személyesen vitték el. Hatalmas volt az öröm mind a két részről.

Rengeteg ajándékot gyűjtött a Hazatért Angyalok közössége a lakásotthonban élő gyermekeknek, amiket Niki az otthonában gyűjtött össze / Fotó: beküldött

Szebbé tette a rászoruló gyermekek karácsonyát a Hazatért Angyalok közössége

Az ajándékok a közösség tagjaitól érkeztek: voltak, akik postai úton küldtek meglepetéseket, mások anyagi támogatással járultak hozzá ahhoz, hogy a gyermekek számára személyre szóló ajándékok készülhessenek. A szállítás lebonyolításában egy felajánló cég nyújtott jelentős segítséget, mert tranzitautót biztosított, valamint átvállalta az utazás költségeit, emellett egy magánszemély önzetlenül vállalta az ajándékok célba juttatását. A szervezők személyesen is jelen voltak az átadáskor, azonban az intézmény szabályzata miatt a gyermekekkel nem találkozhattak, az ajándékokat a gyermekotthon vezetőségének adták át, a visszajelzések szerint a gyermekek nagy örömmel fogadták a meglepetéseket.

Nikolett a szívében őrzi fia, Dominik emlékét Fotó: Bors

A Hazatért Angyalok közössége immár harmadik éve támogatja rendszeresen a gyermekotthont.

„A felajánlások nem csupán ruhákból és általános ajándékokból álltak, hanem kiemelt szerepet kaptak a gyermekek számára összeállított, személyre szabott meglepetések, amelyek valódi figyelmet és törődést közvetítenek” – mondta Niki, aki különösen nagyra értékeli ezt az összefogást. Mint elmondta, személyes tapasztalatból tudja, milyen mély fájdalommal, hiánnyal és kimondhatatlan nehézségekkel élnek nap mint nap a gyászoló szülők. Éppen ezért tartja különösen felemelőnek, hogy a közösség tagjai saját veszteségeik ellenére, erejükön felül képesek adni, és szeretetet csempészni azoknak a gyermekeknek a karácsonyába, akiknek erre a legnagyobb szükségük van.

Mérhetetlenül büszke vagyok a közösség tagjaira és hálásan köszönöm, hogy vannak nekem!

- hálálkodott a Hazatért Angyalok közösség megalapítója.

Az akció ismét bebizonyította, hogy a közösség ereje, az együttérzés és az egymás felé fordulás képes valódi fényt vinni mások életébe.