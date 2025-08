Tragédia Etyeken: álló teherautónak csapódott a kerékpáros, már nem tudták megmenteni Lászlót

Lapunk úgy tudja, hogy több helyi úgy vélekedik, hogy az érintett útvonal sok helyen veszélyes, a baleset helyszíne ugyanis nem tisztán kerékpárút, hanem megosztott útvonal gyalogosoknak, kerékpárosoknak és közforgalomnak.

- Nem ez az első, és nem is az utolsó baleset is. Történt már ilyen korábban is. Szerintem veszélyes ez a szakasz, nagyon sok biciklis gyorsan száguld itt le, viszont az út alján már forgalom van. Most egy családapa ment el örökre - szögezte le egy helyi férfi.