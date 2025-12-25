"Ha nincs pénzed karácsonyi ajándékra, ne legyen gyereked!"

Egy brit anyuka bírálta azokat a szülőket, akik azt állítják, hogy „nem engedhetik meg maguknak”, hogy karácsonyi ajándékokat vegyenek gyermekeiknek. Szerinte nincs mentség arra, hogy a gyerekeknek nem vesznek ajándékot az ünnepi időszakban. A 24 éves essexi Shannan Robertson kereken kimondta: akinek nincs pénze karácsonyi ajándékra, az ne vállaljon gyereket.

Fotó: Antoni M Lubek / Shutterstock

Egy őszinte TikTok-videóban mesélt gondolatairól, amelyben azt állította, az embereknek egy egész évük van arra, hogy spóroljanak a karácsonyi ajándékokra. "Ha azt megengedheted magadnak, hogy körmöshöz járj, vagy cigarettát vegyél vagy igyál az ünnepek alatt, akkor bizony arra is legyen pénzed, hogy a gyerekednek veszel ajándékot. Nem nekik kellene szívniuk miattad".

Shannan videója vírusként terjedt, a kommentek szerint pedig megosztja az embereket. Sokan azzal védekeznek, hogy a mai világban nehéz a megélhetés mindenki számára, mások viszont teljesen egyetértenek a nővel.

„Karácsony és gyermeked születésnapja minden évben ugyanazon a napon van. 365 napod van arra, hogy erre az egy napra spórolj. Menj el élelmiszerboltba, és ezen a bevásárláson havonta egyszer vegyél ajándékot a gyerekednek. Így 12 hónap múlva 12 ajándékod lesz, amit odaadhatsz a gyermekednek.”

Shannan hozzátette: „Garantálom, hogy karácsony napján, ha a gyermekednek nincs ajándéka, mert »nem engedheted meg magadnak«, legalább egy pohár alkohol lesz előtted, odafigyelsz a szempilláidra, a körmeidre, egy doboz cigire, valamire, de mégsem engedheted meg magadnak az ajándékot, de mindezt megengedheted magadnak.”