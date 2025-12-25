"Ha nincs pénzed karácsonyi ajándékra, ne legyen gyereked!"

Egy brit anyuka bírálta azokat a szülőket, akik azt állítják, hogy „nem engedhetik meg maguknak”, hogy karácsonyi ajándékokat vegyenek gyermekeiknek. Szerinte nincs mentség arra, hogy a gyerekeknek nem vesznek ajándékot az ünnepi időszakban. A 24 éves essexi Shannan Robertson kereken kimondta: akinek nincs pénze karácsonyi ajándékra, az ne vállaljon gyereket.
Egy őszinte TikTok-videóban mesélt gondolatairól, amelyben azt állította, az embereknek egy egész évük van arra, hogy spóroljanak a karácsonyi ajándékokra. "Ha azt megengedheted magadnak, hogy körmöshöz járj, vagy cigarettát vegyél vagy igyál az ünnepek alatt, akkor bizony arra is legyen pénzed, hogy a gyerekednek veszel ajándékot. Nem nekik kellene szívniuk miattad".
Shannan videója vírusként terjedt, a kommentek szerint pedig megosztja az embereket. Sokan azzal védekeznek, hogy a mai világban nehéz a megélhetés mindenki számára, mások viszont teljesen egyetértenek a nővel.
„Karácsony és gyermeked születésnapja minden évben ugyanazon a napon van. 365 napod van arra, hogy erre az egy napra spórolj. Menj el élelmiszerboltba, és ezen a bevásárláson havonta egyszer vegyél ajándékot a gyerekednek. Így 12 hónap múlva 12 ajándékod lesz, amit odaadhatsz a gyermekednek.”
Shannan hozzátette: „Garantálom, hogy karácsony napján, ha a gyermekednek nincs ajándéka, mert »nem engedheted meg magadnak«, legalább egy pohár alkohol lesz előtted, odafigyelsz a szempilláidra, a körmeidre, egy doboz cigire, valamire, de mégsem engedheted meg magadnak az ajándékot, de mindezt megengedheted magadnak.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.