„Az elhunyt fiam felesége eltávolodott tőlünk – és lett egy unokánk is, akiről nem tudtunk”

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy a fia 33 évesen rákban elhunyt, gyermeke özvegye azonban csak tovább mélyíti fájdalmát.

Elhunyt a fia, unokáit pedig nem láthatja - panaszolta el az asszony

Fotó: Pexels

Szívszorító volt. A menyem, „Belinda”, már a halála előtt is eltávolodott tőlünk, és bár mesterséges megtermékenyítéssel született egy fiuk, szinte soha nem láthattam őt. Segítettem a gyomlálásban a fiam kertjében, de amikor csak mentem, Belinda mindig elvitte a babát a parkba vagy valahová máshová.

– fejtette ki az asszony. Fia halála után az asszony arra panaszkodik, hogy a menye nem válaszol sem a telefonhívásaira, sem az üzeneteire. Az az elmélete, hogy Belinda nem szívesen „osztozott” a fián, és ez most az unokákra is kivetíti.

Többes számban mondom, hogy unokák, mert a fiam spermáját felhasználva született még egy gyermeke. Véletlenül tudtuk meg, hogy egy kislány is világra jött. Erről minket soha nem értesítettek. Bár kétlem, hogy ennek nagy szerepe lenne, Belinda bipoláris zavarral küzd

– tette hozzá a gyászoló asszony. Megjegyezte, már nem tesz erőfeszítéseket azért, hogy kapcsolatot tartson az unokáival, mert nehéz lenne a nagyszülői jogokat érvényesíteni. Ez ugyanakkor rendkívül fájdalmas számára, hiszen ők jelentik az egyetlen kapcsot az elhunyt fiához. Az asszony tehetetlennek érzi magát, ezért kért segítséget a nypost.com tanácsadójától.

A szakember válasza az elhunyt fiát gyászoló asszonynak

Van néhány gondolatom a helyzetével kapcsolatban. Először is, érdemes lenne ügyvéddel konzultálnia, és megkérdezni, hogy abban az államban, ahol Ön él, léteznek-e nagyszülői jogok. Másodszor: mivel fájdalmat él át, kérjen a háziorvosától beutalót egy engedéllyel rendelkező családterapeutához, aki segíthet elfogadni azt, amin nem tud változtatni

– írta a szakember.