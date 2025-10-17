Titokzatos, elhagyatott kastélyban járt Norbert: "Csak a falak maradtak jó állapotban"

Rég elfeledett ékkőre talált Lendér Norbert felfedező. A csapatával egy franciaországi településen járt, ahol hosszas keresgélés után megtalálták a Saulxures kastélyt. A romos állapotban is fenséges épület a falu széli patakparton, az erdő közepén áll.

Lendér Norbert rátalált az elhagyatott, francia kastélyra Fotó: beküldött

Titokzatos kastélyra talált Lendér Norbert

Lendér Norbert szenvedélye, hogy rejtélyes és kicsit sem veszélytelen helyeket kutasson fel, többek között járt már boszorkánybarlangban, a halál szigetén, de az éppen kitörő Etnánál is. Most a franciaországi Saulxures kastélyban volt.

Egy újabb gyönyörű helyszínt, megint kihúzhattam a listáról. Nehéz volt megtalálni, de megérte a sok keresést. Hála a helyieknek, sikerült rátalálni. A szobrok 5-6 méteres tartóoszlopok voltak, olyan volt, mintha óriások magasodtak volna fölénk

– emlékezett vissza a Borsnak Lendér Norbert.

„Ma a kastély valóban romokban hever. Eladták az összes értékes berendezését, díszét. A tető és a mennyezet beomlott, csak a falak maradtak jó állapotban, és az erkélyt tartó négy kariatida, a négy évszakot szimbolizáló gigantikus szobrok” – tette hozzá.

