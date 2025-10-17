Titokzatos, elhagyatott kastélyban járt Norbert: "Csak a falak maradtak jó állapotban"

Rég elfeledett ékkőre talált Lendér Norbert felfedező. A csapatával egy franciaországi településen járt, ahol hosszas keresgélés után megtalálták a Saulxures kastélyt. A romos állapotban is fenséges épület a falu széli patakparton, az erdő közepén áll.
Lendér Norbert szenvedélye, hogy rejtélyes és kicsit sem veszélytelen helyeket kutasson fel, többek között járt már boszorkánybarlangban, a halál szigetén, de az éppen kitörő Etnánál is. Most a franciaországi Saulxures kastélyban volt.
Egy újabb gyönyörű helyszínt, megint kihúzhattam a listáról. Nehéz volt megtalálni, de megérte a sok keresést. Hála a helyieknek, sikerült rátalálni. A szobrok 5-6 méteres tartóoszlopok voltak, olyan volt, mintha óriások magasodtak volna fölénk
– emlékezett vissza a Borsnak Lendér Norbert.
„Ma a kastély valóban romokban hever. Eladták az összes értékes berendezését, díszét. A tető és a mennyezet beomlott, csak a falak maradtak jó állapotban, és az erkélyt tartó négy kariatida, a négy évszakot szimbolizáló gigantikus szobrok” – tette hozzá.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek.
