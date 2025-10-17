Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Titokzatos, elhagyatott kastélyban járt Norbert: "Csak a falak maradtak jó állapotban"

Urbex
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 12:00
Franciaországkastély
Elfeledett ékkövet rejtett a francia erdő. Lendér Norbert hátborzongatóan gyönyörű kastélyra bukkant.
Rég elfeledett ékkőre talált Lendér Norbert felfedező. A csapatával egy franciaországi településen járt, ahol hosszas keresgélés után megtalálták a Saulxures kastélyt. A romos állapotban is fenséges épület a falu széli patakparton, az erdő közepén áll.

Lendér Norbert
Lendér Norbert rátalált az elhagyatott, francia kastélyra Fotó: beküldött 

Titokzatos kastélyra talált Lendér Norbert

Lendér Norbert szenvedélye, hogy rejtélyes és kicsit sem veszélytelen helyeket kutasson fel, többek között járt már boszorkánybarlangban, a halál szigetén, de az éppen kitörő Etnánál is. Most a franciaországi Saulxures kastélyban volt.

 

Egy újabb gyönyörű helyszínt, megint kihúzhattam a listáról. Nehéz volt megtalálni, de megérte a sok keresést. Hála a helyieknek, sikerült rátalálni. A szobrok 5-6 méteres tartóoszlopok voltak, olyan volt, mintha óriások magasodtak volna fölénk

 – emlékezett vissza a Borsnak Lendér Norbert.

„Ma a kastély valóban romokban hever. Eladták az összes értékes berendezését, díszét. A tető és a mennyezet beomlott, csak a falak maradtak jó állapotban, és az erkélyt tartó négy kariatida, a négy évszakot szimbolizáló gigantikus szobrok” – tette hozzá.

Nézd be te is a francia kastélyba! Galériánk az alábbi képre kattintva nyílik meg:

Galéria: Titokzatos kastélyt rejtett a francia erdő
Fotó: Lendér Norbert-urbexes
1/14
Titokzatos kastélyt rejtett a francia erdő

 

@explorewithnorbert Válasz @piroska018 részére Saulxures kastélya 🏰 Egy újabb gyönyörű helyszín megint kihúzva a listáról 🥹 kemény meló volt mire meglett ez a kastély de hála a helyieknek sikerült megtalálni. Saulxuresi kastély rengeteg urbexes álma mi ezt most valóra váltottuk 🖤🏰 ⤵️ A gazdag iparos özvegye, Géhin Erzsébet kérésére 1854 és 1861 között épült Saulxures kastélya a város fénykora volt. De 1972 óta ezt a „kis Versailles”-nak becézett ékszert elhagyták, tulajdonosai nem voltak hajlandók eladni. Ma, negyvenöt évvel később a rom egyre markánsabb, és a természet visszaszerezte jogait. Akkoriban a Vogézek a textilipar aranykorát élték, és egy gazdag iparos egy XV. Lajos stílusú pazar kastélyt ajánlott fel feleségének. Ezt a kastélyt 120 évig a különböző tulajdonosok fogják fenntartani, de az utolsó örökösök, akik kétségtelenül többet foglalkoznak a gyárakkal, mint a semmit sem hozó kastélyral, elhagyják, miközben kolosszális összegeket kérnek minden potenciális vevőtől, ideértve a az önkormányzat kísérlete ennek a kastélynak a megmentésére, amikor az már leromlott. Ma a kastély valóban romokban hever. Eladták az összes értékes árut, ami berendezett és díszítette, parkettákat, rácsokat (a Stanislas tér utánzatát) stb. A tető és a mennyezet beomlott, csak a falak maradtak jó állapotban, és az erkélyt tartó négy kariatida, a négy évszakot szimbolizáló gigantikus szobrok. Videó ⤵️ https://youtu.be/3YZYFgrdUbg?si=R_h2goGhCqOAO2oI #Urbex #urbexhungary #urbexpeople #urbex #travel #urbexworld #urbexfrance #urbexing #abandoned #elhagyatott #french #castle #kastély #szobor #természet #túrák #romos #vár #utazás #túra #minden #mindenkinek #for #szerelem #szobrászat #művész #kastély #szobor #kőműves #művészet #erdő #erdőjárás #romos #vár #utazás #túra #minden #mindenkinek #for #foryoupage ♬ WITCH WITCH WITCHHESS - ARTHUR LEAL

Urbex jelentése:

Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek.

 

 

