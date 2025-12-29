"Az emberek undorítónak találják a szőrős lábam és a hónaljam, de én imádom a szőrös testem"

Rengetegen támadják a fiatal nőt, amiért gátlások nélkül mutogatja szőrös hónalját vagy a lábait. Ő azonban rendíthetetlenül állítja: attól, mert másoknak nem tetszik, nem fog egyhamar borotválkozni.

Teddy a természetes megjelenés mellett érvel, miközben megpróbálja elfogadtatni a testszőrzetét. Online videókat oszt meg, amelyekben bemutatja nyári ruhatárát anélkül, hogy feltétlenül szőrtelenítené a karját, lábát és hónalját.

„Bizonyíték arra, hogy senkit sem érdekel, hogy szőrös vagy-e vagy sem, mert úgyis természetes” – írta, miközben szoknyát viselt.

Míg a támogatók Teddy mögött álltak, néhány troll hányást ábrázoló emojikkal válaszolt. Egy kritikus még ki is jelentette: „A testszőrzet undorító és nem higiénikus.”

Bár többen támogatják Teddyt, azért megjegyezték, hogy nem fogják eldobni a borotvát.

Teddy úgy döntött, hogy testpozitív üzenetét a nőknek sugározza, és a kritikusoknak is bebizonyította, hogy nem szégyelli mutogatni természetes szőrzetét.

„Ha nehezen boldogulsz a testszőrzeteddel, tudd, hogy ez időbe telik” – tanácsolta a TikToker. „Szóval én úgy kezdtem, hogy szakadt farmert hordtam, és nem borotváltam le a szőrzetet, amit az emberek láthattak a szakadásokon. És most hadd mutassam meg nektek a lábaimat – soha nem sétáltam volna így korábban."