Speciális kerekesszékről álmodik a ritka genetikai betegségben szenvedő Tábori Dorina

Tábori Dorina 2006-ban látta meg a napvilágot. Születésénél a köldökzsinór a nyaka a köré tekeredett, ezért nem sírt fel. Az orvosoknak ballonnal kellett lélegeztetniük, és sokáig úgy gondolták, hogy a gyermek betegsége az oxigénhiányos állapotnak köszönhető. Két évvel ezelőtt azonban fény derült a betegségének valódi okára. Egy genetikai vizsgálat során az orvosok megállapították, a gyermek egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, és ezért született betegen. Dorina most 19 éves, és 24 órás gondozásra szorul.

Tábori Dorina ritka genetikai betegségben szenved

Fotó: olvasói fotó

Tábori Dorina arról álmodik, hogy egyszerre felépül

Édesanyja rendszeresen vitte korai fejlesztésekre, aminek szerencsére meg is lett az eredménye. Azonban a fiatal önállóan nem tud magáról gondoskodni, és etetni, itatni és pelenkázni kell. Andrea a gyermek édesanyja sohasem adta fel, és mindent megtesz gyermekéért. Folyamatosan keresi a gyógymódot, ami meghozza a nagy áttörést a Dorina életében.

Újabb megoldandó feladat elé állított az élet. Rendszeresen járunk terápiákra és fejlesztésekre, hogy Dorina gerince jobban fejlődjön. Ez önmagában is hatalmas kiadás számunkra, és most a következő feladattal is szembe kell nézzek. A gyermekemnek szüksége lenne egy nagyon drága speciális kerekesszékre, amibe rögzíteni lehet, hogy ne tudjon előre dőlni. Azonban a családi költségvetésből erre már nem telik

– sóhajt fel az édesanya, Tábori Barabás Andrea, akinek egyetlen álma, hogy megtalálja a megfelelő gyógymódot Dorina számára.

Csak a segítségben bízhatunk, mert önmagában is hatalmas kiadás gondoskodni egy beteg gyermekről. Ha felfigyelne valaki ránk, és segítene nekünk, csak az lenne a megoldás. És sajnos ez a kocsi nagyon fontos lenne Dorina mindennapjaiban

– folytatja az édesanya, aki bízik benne, hogy felfigyelnek rájuk és a segítségükre sietnek.

Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal.