Speciális kerekesszékről álmodik a ritka genetikai betegségben szenvedő Tábori Dorina

Tábori Dorina 2006-ban látta meg a napvilágot. Születésénél a köldökzsinór a nyaka a köré tekeredett, ezért nem sírt fel. Az orvosoknak ballonnal kellett lélegeztetniük, és sokáig úgy gondolták, hogy a gyermek betegsége az oxigénhiányos állapotnak köszönhető. Két évvel ezelőtt azonban fény derült a betegségének valódi okára. Egy genetikai vizsgálat során az orvosok megállapították, a gyermek egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, és ezért született betegen. Dorina most 19 éves, és 24 órás gondozásra szorul.
Édesanyja rendszeresen vitte korai fejlesztésekre, aminek szerencsére meg is lett az eredménye. Azonban a fiatal önállóan nem tud magáról gondoskodni, és etetni, itatni és pelenkázni kell. Andrea a gyermek édesanyja sohasem adta fel, és mindent megtesz gyermekéért. Folyamatosan keresi a gyógymódot, ami meghozza a nagy áttörést a Dorina életében.
Újabb megoldandó feladat elé állított az élet. Rendszeresen járunk terápiákra és fejlesztésekre, hogy Dorina gerince jobban fejlődjön. Ez önmagában is hatalmas kiadás számunkra, és most a következő feladattal is szembe kell nézzek. A gyermekemnek szüksége lenne egy nagyon drága speciális kerekesszékre, amibe rögzíteni lehet, hogy ne tudjon előre dőlni. Azonban a családi költségvetésből erre már nem telik
– sóhajt fel az édesanya, Tábori Barabás Andrea, akinek egyetlen álma, hogy megtalálja a megfelelő gyógymódot Dorina számára.
Csak a segítségben bízhatunk, mert önmagában is hatalmas kiadás gondoskodni egy beteg gyermekről. Ha felfigyelne valaki ránk, és segítene nekünk, csak az lenne a megoldás. És sajnos ez a kocsi nagyon fontos lenne Dorina mindennapjaiban
– folytatja az édesanya, aki bízik benne, hogy felfigyelnek rájuk és a segítségükre sietnek.
Ha segíteni szeretnél ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal.
