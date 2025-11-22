1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten, ez volt benne

A tudósok egy jó állapotban lévő római szarkofágot nyitottak fel Budapesten. A több mint 1700 éves műtárgy egy fiatal nő életébe nyújt ritka betekintést.

1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten

Fotó: YouTube (Illusztráció)

A Budapesti Történeti Múzeum régészei egy ásatás során leltek mészkőkoporsóra Óbudán, a város északi részén - ez egykor az Aquincum része volt.

Az egykori nyüzsgő római településen álló koporsó valami csoda folytán elkerülte a fosztogatók figyelmét, így a szarkofágot a kőfedéllel együtt, sértetlenül találták meg.

Nem akármilyen szarkofágot nyitottak fel Budapesten

A kutatók az óvatos felnyitás után egy teljes csontvázat találtak, amelyet több tucatnyi tárgy vett körül.

A lelet különlegessége, hogy egy hermetikusan lezárt szarkofágról van szó. Korábban nem bolygatták, így sértetlen

- mondta Fényes Gabriella, az ásatás vezető régésze.

A terület, ahol a szarkofágot találták, egy elhagyatott negyednek számított, amelyet a 3. században temetővé alakítottak át. Nem ez az első felfedezés a környéken: vízvezetékeket és nyolc másik sírt is találtak már.

A szarkofágban üvegedény, bronzfigura és 140 érme is előkerült. Csontból készült hajcsat, borostyánékszer és szövetnyomok is voltak, ami egy fiatal nő sírjára utal.

Az elhunytat a rokonai nagyon gondosan temették el. Biztosan nagyon szerették azt, akit itt elhelyeztek

- jegyezte meg Fényes.

Az antropológusok által megvizsgálásra váró csontváz Kostyál Gergely szerint egy magasabb társadalmi státuszú fiatal nőé lehet - írja a New York Post.

Valóban ritka, hogy egy ilyen, érintetlen és soha nem újrahasznált szarkofágot találjunk, mivel a 4. században gyakori volt a korábbi koporsók újrafelhasználása

- tette hozzá.

Fényes hozzátette, hogy a felfedezés számára nemcsak tudományos jelentőséggel bír, de érzelmileg is mélyen megérintette: