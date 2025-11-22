Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten, ez volt benne

szarkofág
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 11:00
AquincumAquincumi Múzeum
Az Aquincumban folytatott ásatás során hihetetlen felfedezést tettek. A kutatók örömmel közölték, milyen ritka szarkofágot nyitottak fel Budapesten
CJA
A szerző cikkei

A tudósok egy jó állapotban lévő római szarkofágot nyitottak fel Budapesten. A több mint 1700 éves műtárgy egy fiatal nő életébe nyújt ritka betekintést.

1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten
1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten
Fotó: YouTube (Illusztráció)

A Budapesti Történeti Múzeum régészei egy ásatás során leltek mészkőkoporsóra Óbudán, a város északi részén - ez egykor az Aquincum része volt.

Az egykori nyüzsgő római településen álló koporsó valami csoda folytán elkerülte a fosztogatók figyelmét, így a szarkofágot a kőfedéllel együtt, sértetlenül találták meg.

Nem akármilyen szarkofágot nyitottak fel Budapesten

A kutatók az óvatos felnyitás után egy teljes csontvázat találtak, amelyet több tucatnyi tárgy vett körül.

A lelet különlegessége, hogy egy hermetikusan lezárt szarkofágról van szó. Korábban nem bolygatták, így sértetlen

- mondta Fényes Gabriella, az ásatás vezető régésze.

A terület, ahol a szarkofágot találták, egy elhagyatott negyednek számított, amelyet a 3. században temetővé alakítottak át. Nem ez az első felfedezés a környéken: vízvezetékeket és nyolc másik sírt is találtak már.

A szarkofágban üvegedény, bronzfigura és 140 érme is előkerült. Csontból készült hajcsat, borostyánékszer és szövetnyomok is voltak, ami egy fiatal nő sírjára utal.

Az elhunytat a rokonai nagyon gondosan temették el. Biztosan nagyon szerették azt, akit itt elhelyeztek

- jegyezte meg Fényes.

Az antropológusok által megvizsgálásra váró csontváz Kostyál Gergely szerint egy magasabb társadalmi státuszú fiatal nőé lehet - írja a New York Post

Valóban ritka, hogy egy ilyen, érintetlen és soha nem újrahasznált szarkofágot találjunk, mivel a 4. században gyakori volt a korábbi koporsók újrafelhasználása

- tette hozzá.

Fényes hozzátette, hogy a felfedezés számára nemcsak tudományos jelentőséggel bír, de érzelmileg is mélyen megérintette:

Még most is borzongok, ha arra gondolok, milyen fájdalmas lehetett az akkori embereknek eltemetni ezt a fiatal hölgyet.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu