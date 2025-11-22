1700 éves szarkofágot nyitottak fel Budapesten, ez volt benne

A tudósok egy jó állapotban lévő római szarkofágot nyitottak fel Budapesten. A több mint 1700 éves műtárgy egy fiatal nő életébe nyújt ritka betekintést.
A Budapesti Történeti Múzeum régészei egy ásatás során leltek mészkőkoporsóra Óbudán, a város északi részén - ez egykor az Aquincum része volt.
Az egykori nyüzsgő római településen álló koporsó valami csoda folytán elkerülte a fosztogatók figyelmét, így a szarkofágot a kőfedéllel együtt, sértetlenül találták meg.
A kutatók az óvatos felnyitás után egy teljes csontvázat találtak, amelyet több tucatnyi tárgy vett körül.
A lelet különlegessége, hogy egy hermetikusan lezárt szarkofágról van szó. Korábban nem bolygatták, így sértetlen
- mondta Fényes Gabriella, az ásatás vezető régésze.
A terület, ahol a szarkofágot találták, egy elhagyatott negyednek számított, amelyet a 3. században temetővé alakítottak át. Nem ez az első felfedezés a környéken: vízvezetékeket és nyolc másik sírt is találtak már.
A szarkofágban üvegedény, bronzfigura és 140 érme is előkerült. Csontból készült hajcsat, borostyánékszer és szövetnyomok is voltak, ami egy fiatal nő sírjára utal.
Az elhunytat a rokonai nagyon gondosan temették el. Biztosan nagyon szerették azt, akit itt elhelyeztek
- jegyezte meg Fényes.
Az antropológusok által megvizsgálásra váró csontváz Kostyál Gergely szerint egy magasabb társadalmi státuszú fiatal nőé lehet - írja a New York Post.
Valóban ritka, hogy egy ilyen, érintetlen és soha nem újrahasznált szarkofágot találjunk, mivel a 4. században gyakori volt a korábbi koporsók újrafelhasználása
- tette hozzá.
Fényes hozzátette, hogy a felfedezés számára nemcsak tudományos jelentőséggel bír, de érzelmileg is mélyen megérintette:
Még most is borzongok, ha arra gondolok, milyen fájdalmas lehetett az akkori embereknek eltemetni ezt a fiatal hölgyet.
