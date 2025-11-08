"Mirkó mosolya vezet engem" – új gyógyszer ad reményt a Duchenne-izomsorvadás ellen

Mirkó tízéves, örökké mosolygó kisfiú, aki imád úszni, legózni és arról álmodik, hogy egyszer pilóta lesz. Az ő élete azonban nem olyan, mint a legtöbb gyereké, ugyanis Mirkó Duchenne-féle izomsorvadással él. Egy ritka, súlyos genetikai betegséggel, amely lassan elsorvasztja az izmokat, és végül a szív- és légzőizmokat is érinti.

Mirkó álma, hogy egyszer pilóta lehessen. Most úgy tűnik, a havi tízmillió forintos gyógyszer segít neki a betegségében, de ez sajnos nem jelent végleges megoldást, hiszen a készítmény nem állítja meg az izomsorvadást, csupán lassítja annak lefolyását. Így küzd nap mint nap a tízéves kisfiú az álmaiért. (Fotó: olvasói)

„Minden apró javulás újabb esély a jövőre” – Mirkó első nagy lépései a gyógyulás felé

A betegség tünetei már megjelentek: Mirkó járása nehezebbé vált, hamar elfárad, és egyre több mindennapi tevékenység igényel tőle erőfeszítést. De, ami az izmokat sorvasztja, az a mosolyát nem tudta elvenni.

Mirkó egy igazi kis hős. Mindig nevet, viccelődik, hatalmas erő lakozik benne

– mondja Dékány Tímea, Mirkó édesanyja aki egyedülálló szülőként küzd kisfiáért.

A Duchenne-kóros gyerekek számára a legnagyobb esélyt ma a génterápia jelenti. Ez a kezelés képes lehet megállítani, sőt, részben visszafordítani az izomleépülést. Mirkó számára ez a terápia az egyetlen remény, amely azonban megdöbbentően drága: csaknem 1 milliárd forint. Tímea ennek mindössze tíz százalékát tudta eddig összegyűjteni, ezért minden adomány, minden forint szó szerint az életet jelenti Mirkó számára.

Ha mindenki csak egy kicsit ad, talán összejön. Azok az emberek, akik velünk vannak, akik akár pár ezer forinttal is segítenek, olyanok számunkra, mint a csillagok az égen, segítenek elérni a Holdat, legyőzni a Duchenne-t

– mondta korában is Tímea a Borsnak.

Most azonban Mirkó egy hatalmas lépést tett előre a Duchenne-izomsorvadás ellen. Elsőként kapta meg Magyarországon azt az újonnan bevezetett gyógyszert, amely Európában is csak nemrég vált elérhetővé. A kezelés célja, hogy lassítsa a betegség előrehaladását, és bár az út elején járnak, az első eredmények már most biztatóak. Ez azonban nem azonos a génterápiával, csak lassítja az izomsorvadást de nem állítja meg.

Első körben az volt a legfontosabb, hogy ne legyenek súlyos mellékhatások, hiszen ez a gyógyszer teljesen új. Mirkó az első, aki Magyarországon kipróbálhatta, ezért minden reakcióját figyeljük

– meséli Tímea.