Vagyonokat keres a világ legszebb kezű nője: egy jó nap egymilliót is hazavisz

Avisha Tewani még csak 36 éves, de vagyonokat keres kézmodellként. A sikeres fiatal olyan márkákkal dolgozik együtt, mint a Dior és a Chanel, de elmondása szerint egyáltalán nem könnyű a munkája.

Vagyonokat keres kézmodellként Avisha Tewani Fotó: Northfoto

Tewani egy jó napon átszámítva kb. 1 millió forintot keres professzionális kézmodellként. Karrierje 2020-ban kezdődött, amikor még szabadúszó stylistként dolgozott. Egy rokonának segített eljegyzési gyűrűket fotózni, amelyekről később képeket küldött egy ügynökségnek, és pár héten belül szerződést is kapott tőlük.

Azóta számtalan világmárkával dolgozott együtt, köztük a Coca-Cola, a Starbucks, az Absolut Vodka és a Kylie Cosmetics is szerződtette.

Hogy kezei mindig makulátlan állapotban maradjanak, Tewaninak sok mindent figyelembe kellett vennie. New Yorkban él, de már nem biciklizik, nehogy baleset történjen, és a takarítást sem végzi soha kesztyű nélkül.

A kézmodell sok mindent feladott a sikerért

Ahhoz, hogy naponta átszámítva 150 ezer és egymillió forint között keressen, sok dolgon változtatnia kellett:

Nem kockáztathattam tovább. Régen imádtam a bokszolást edzésként, de abbahagytam, mert nem akartam, hogy a kezeim megsérüljenek. Ha bármilyen edzést végzek, emelőkesztyűt viselek, hogy ne látszódjanak a bőrkeményedések.

Első ügynökével 2020 augusztusában szerződött le, de azóta számos céggel dolgozott már együtt. Elmondása szerint ez sem mindig egyszerű, hiszen sokszor még az ügyfél sem tudja pontosan, mit keres.

Arra számítanak, hogy megmutasd a kreativitásodat, vonzóvá tedd a terméket, kiemeld a márkajelzést, és gondoskodj róla, hogy a kezed mindig szépen nézzen ki.

A kézmodell minden fotózás előtt manikűrre jár, és gondosan előkészíti a kezét, sőt napi rutinja is van. Mivel sötétebb bőrtónusú, mostanában igazán sok lehetőséget kap, hiszen a modellvilág szerencsére kezd egyre elfogadóbbá és nyitottabbá válni – írja a Daily Star.