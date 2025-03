Hibázott a Coca-Cola Magyarország: egy vagyont érhet a tévedésük

Ilyenről sem hall az ember minden nap: komoly hibát vétettek a Coca-Cola Magyarország gyárában, ugyanis nem az került a palackokba, ami a kupakon szerepelt. A helyzet igen sok vásárlót megzavart, ugyanis nem tudták, mit is vesznek éppen. Történt ugyanis, hogy jó adag olyan palack hagyta el a gyárat és került a boltokba, amely a címkéje szerint Coca-Cola Light, a kupakja szerint azonban Coca-Cola Zero. Jogosan merülhet fel a kérdés: akkor most melyik is az igazi? A Világgazdaság utánajárt a kérdésnek. Kiderült: aki ilyen palackot vett, kifejezetten jól járt.

Coca-Cola Light a saját (szürke) és a Zero (fekete) kupakjával Fotó: VG

Egy hiba következtében a közelmúltban a Coca-Cola Light termékünk 0,5 literes és 1,75 literes PET-kiszereléseire Coca-Cola Zero logóval ellátott fekete csavarzár került

– ismerte el a lapnak a tévedést a Coca-Cola Magyarország, azaz tisztázták: a kupakfelirat ellenére az ilyen palackokban valójában az üdítő Light verziója található. Azt azonban nem árulta el a vállalaqt, mennyi palackot érintett a gyártási tévedés.

50 ezret érhet palackonként a Coca-Cola tévedése

Mondanunk sem kell, vannak, akik máris meglátták az üzleti lehetőséget a gyártósori tévedésben, és elkezdték árulni a "hibás" palackokat. Igaz, eddig még nem érkezett jelentkező a termékre, hiszen a boltok polcain is fellelhető még kisebb keresgélés után, azonban ha onnan kifogy, borítékolható, hogy a ritkaságok rajongói, gyűjtői lecsapnak majd az ilyen ajánlatokra. Azaz ha valaki ilyen kólát talál, érdemes azt bespájzolni, ugyanis később még a sokszorosát érheti – már ha addig meg nem szomjazunk és meg nem bontjuk...

Mi a különbség a Light és Zero kóla között?

Jogos a kérdés, hiszen sokan nem tudják, mit takar a zero és light kifejezés a Coca-Cola esetében. A Coca-Cola Zero nulla cukortartalommal rendelkezik, és három kalóriamentes édesítőszert tartalmaz: ciklamátot, aceszulfám-K-t és aszpartámot segítségével. A Coca-Cola Light az aszpartám és az aceszulfám-K keverékét tartalmazza. Mindkettő termék alacsony energiatartalmú és cukormentes.