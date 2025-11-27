„A kisfiamat karácsony előtt két nappal diagnosztizálták rákkal, és ezzel az egész világunknak vége lett”

Majdnem öt éve, hogy egy család két éves fiának, karácsony előtt kapott diagnózisa teljesen felfordította az életüket.
A Dundonald-i Zion Cassidy szülei teljesen összetörtek, amikor 2020. december 23-án kiderült, hogy kisfiuknak neuroblasztómája van.
A fiú teljesen elrabolta Észak-Írország szívét, és szülei, Claire és Johnny segítségével 200 000 fontot (92 millió forint) gyűjtöttek össze, hogy Amerikába mehessen egy úttörő kezelésre.
A baj Zionnál akkor kezdett gyanússá válni, amikor hirtelen nem tudott jól aludni. Az orvosok alapos vizsgálatok után 13 cm-es daganatot találtak a bal veséjében.
Sok kezelés után Zion most már 7 éves, és a Dundonald Általános Iskolában élvezi tanulmányait.
Szerencsére most már minden nagyon jól van, és már nincs nyoma a betegségnek. Csak megpróbálunk visszatérni a normális élethez, a kezeléssel járó összes bonyodalommal bajlódunk
- mondta Claire.
Az anyuka elmondta, hogy a kezelés közben nem érezte, hogy bármi komoly történne, de most, visszatekintve, látja, mekkora hatása volt gyermeke életére.
Minden nap valami újat tanulunk erről
- tette hozzá.
A Cancer Fund for Children érzelmi, szociális és terápiás támogatást nyújt a rákban szenvedő gyermekeknek, köztük Zionnak is, akit a Daisy Lodge-ba küldtek pihenni. A család elkötelezett az intézmény támogatása mellett, hogy visszaadhassanak valamit a közösségnek - írja a BelfastLive.
Phil Alexander, az alapítvány vezérigazgatója így nyilatkozott az ünnepekkor kapott rákdiagnózisokról:
Körülbelül 40 gyermeknél és fiatalnál (0–24 éves korig) diagnosztizálhatnak rákot ebben az ünnepi időszakban. A karácsony általában az öröm időszaka, de ezeknek a gyerekeknek és családjaiknak az együttlét is kihívást jelent majd.
