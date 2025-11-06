Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Lénárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Azt hittem, csak figyelemfelkeltésből csinálja" – a nyolcéves kislány halálos diagnózisa az egész családot sokkolta

diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 19:30
halálos betegagyrák
A családot folyamatos tragédiák sújtották, most alig állnak a lábukon.
CJA
A szerző cikkei

Egy anyuka azt hitte, lánya csak megjátssza magát, hogy ne kelljen iskolába mennie, de életük gyorsan tragikussá vált, amikor a 8 éves gyermek halálos diagnózist kapott.

Az anya azt hitte, lánya az iskolát próbálja megúszni: hamarosan halálos diagnózist kapott a család
Az anya azt hitte, lánya az iskolát próbálja megúszni: hamarosan halálos diagnózist kapott a család (fotó: Pexels)

A Malajziában élő, 34 éves Nik Nur Atiqah legidősebb gyermeke, Nur Elyana Nizam gyengének tűnt, és sokat panaszkodott fejfájásra, de Atiqah először azt hitte, hogy a kislány az iskolát próbálja megúszni, ahogy minden gyerek szokta. Atiqah különösen elfoglalt volt, mivel 6 hónapos kislánya, Nur Eleena Huwaina, szájpadhasadékkal született, ezért szondán keresztül kellett etetni. Elyana a második osztályba járva kezdett súlyos fejfájásokra panaszkodni, és a tanárának kellett felhívnia az anyukát, hogy vigye haza gyermekét.

Egyszer azt mondta: ‘Anya csak a kistestvéremet szereti’, ezért azt hittem, megsértődött. Amikor furcsán kezdett járni, és a szemei is záródtak, azt hittem, csak figyelemfelkeltésből csinálja. De miután kórházba vittem, teljesen ledöbbentem, amikor az orvosok azt mondták, hogy rákos

– emlékezett vissza az anyuka.

Semmiből jött a halálos diagnózis

A kórházban elmondták neki, hogy Elyana agytörzsi rákban szenved, amelyet nem lehet megműteni, és a kemoterápiát sem lehet alkalmazni a veszélyek miatt. A 8 éves kislány azóta ágyhoz van kötve, és sugárkezelésen esik át, hogy csökkentsék a daganat méretét. Állapota gyorsan romlik: már nem tud egyedül enni, ezért őt is szondán keresztül kell táplálniuk.

Régen vidám volt, és szeretett iskolába járni, de most már csak egy-két szót tud mondani. Az orvos azt mondta nekünk, hogy nincs esély a felépülésre, és arra kért, hogy készüljünk fel a legrosszabbra

– mondta Atiqah.

Férje kamionsofőrként dolgozik, és a fizetése sajnos alig elég a két gyermek egészségügyi problémáinak ellátására. A család most beköltözött Atiqah anyukájához, hogy segítséget kapjanak a gyermekek nevelésében – írja a SinarDaily.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu