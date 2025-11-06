"Azt hittem, csak figyelemfelkeltésből csinálja" – a nyolcéves kislány halálos diagnózisa az egész családot sokkolta

Egy anyuka azt hitte, lánya csak megjátssza magát, hogy ne kelljen iskolába mennie, de életük gyorsan tragikussá vált, amikor a 8 éves gyermek halálos diagnózist kapott.

Az anya azt hitte, lánya az iskolát próbálja megúszni: hamarosan halálos diagnózist kapott a család (fotó: Pexels)

A Malajziában élő, 34 éves Nik Nur Atiqah legidősebb gyermeke, Nur Elyana Nizam gyengének tűnt, és sokat panaszkodott fejfájásra, de Atiqah először azt hitte, hogy a kislány az iskolát próbálja megúszni, ahogy minden gyerek szokta. Atiqah különösen elfoglalt volt, mivel 6 hónapos kislánya, Nur Eleena Huwaina, szájpadhasadékkal született, ezért szondán keresztül kellett etetni. Elyana a második osztályba járva kezdett súlyos fejfájásokra panaszkodni, és a tanárának kellett felhívnia az anyukát, hogy vigye haza gyermekét.

Egyszer azt mondta: ‘Anya csak a kistestvéremet szereti’, ezért azt hittem, megsértődött. Amikor furcsán kezdett járni, és a szemei is záródtak, azt hittem, csak figyelemfelkeltésből csinálja. De miután kórházba vittem, teljesen ledöbbentem, amikor az orvosok azt mondták, hogy rákos

– emlékezett vissza az anyuka.

Semmiből jött a halálos diagnózis

A kórházban elmondták neki, hogy Elyana agytörzsi rákban szenved, amelyet nem lehet megműteni, és a kemoterápiát sem lehet alkalmazni a veszélyek miatt. A 8 éves kislány azóta ágyhoz van kötve, és sugárkezelésen esik át, hogy csökkentsék a daganat méretét. Állapota gyorsan romlik: már nem tud egyedül enni, ezért őt is szondán keresztül kell táplálniuk.

Régen vidám volt, és szeretett iskolába járni, de most már csak egy-két szót tud mondani. Az orvos azt mondta nekünk, hogy nincs esély a felépülésre, és arra kért, hogy készüljünk fel a legrosszabbra

– mondta Atiqah.

Férje kamionsofőrként dolgozik, és a fizetése sajnos alig elég a két gyermek egészségügyi problémáinak ellátására. A család most beköltözött Atiqah anyukájához, hogy segítséget kapjanak a gyermekek nevelésében – írja a SinarDaily.