"Nem kellett volna a fiamat eltemetnem" – Gyászol az édesanya: a kórház felelőtlensége miatt halt meg a fia

Russel McLuckie 28 éves volt, amikor egy későn diagnosztizált vérmérgezés okozta halálát – anyukája szerint egy része fiával együtt odaveszett.

Vérmérgezés okozta halálát a fiatal férfinak, mindenről a kórház tehet / Illusztráció: Unsplash

A Falkirk-i férfi eredetileg colitis, más néven bélgyulladás miatt került kórházba, majd 2021. október 17-én elhunyt. Orvosai azt mondták neki, hogy a diétája felelős állapotáért, de ekkor Russel már szinte haldoklott a családja szeme láttára.

Húsz napot töltött a kórházban, ahol csak egy ágyat és egy kis szekrényt kapott, annyira tele volt az épület betegekkel. Ezek voltak a legrosszabb napjai a B12-es szobában.

Halála után a kórház bocsánatot kért a 63 éves Anne McLuckie-tól, amiért nem vették észre időben a férfi tüneteinek súlyosságát, de az anyuka ezt már csak pofonnak érezte.

Ez a legrosszabb dolog, amit egy szülőnek el kell viselnie. Soha nem felejtem majd el, amit láttam. Nem kellett volna előbb meghalnia, mint én. Én hoztam őt a világra, és nem kellett volna a fiamat eltemetnem

- mondta Anne.

Az anyuka elmondta, hogy bár életünk során elveszítjük nagyszüleinket és szüleinket is, a gyermek elvesztése teljesen más és feldolgozhatatlan fájdalom.

Egy részem meghalt vele együtt. Megváltoztam emberként.

Átlagos férfi volt, orvosi hiba miatt vérmérgezés okozta halálát

Russel DPD kézbesítőként dolgozott, de hobbiját is komolyan vette: a világ 10 legjobb Call of Duty játékosa között is szerepelt. 34 éves menyasszonya, Natasha Schieritz elmondta, úgy érezte, vége az életének, amikor szerelme a szeme láttára hunyt el.

Az egész életem megváltozott. Családot terveztünk, és idén lenne 10 éve, hogy együtt vagyunk.

A pár a tragédia előtt pár hónappal gyermeket szeretett volna vállalni, és Russel még a kórházban is megígérte Natashának, hogy amint kijut, mindent megtesz, hogy teljesítse egyik legnagyobb álmát: hogy nagymama lehessen.

A kórházban tapasztalt embertelen bánásmód szintén felháborította a családot: Russellnek azt mondták, ne hívogasson nővért fájdalomcsillapító miatt, mert rákos betegek is vannak, akiknek több szükségük van a morfiumra. Utolsó pillanataiban a nővérek azt mondták neki, hagyja abba a hiperventillálást, de Russel fél perccel később már halott volt - írja a Metro.