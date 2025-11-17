Lányukat akaratuk ellenére kapcsolták le az életben tartó gépekről – most, két évvel később csoda történt velük

A nyolc hónapos, brit Indi Gregoryt szülei küzdelme ellenére kapcsolták le az őt életben tartó gépekről. Most, két évvel később új reménysugár érkezett a máig gyászoló család életébe.

Szülei akarata ellenére kapcsolták le az életben tartó gépekről Indi Gregory-t Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Bár tudják, hogy lányukat nem hozza vissza, Dean Gregory és Claire Staniforth ismét gyermeket várnak. A 39 éves Dean két évvel Indi halála után úgy érzi, a kislány küldte ajándékul a babát.

Ez egy olyan pillanat, amit soha nem fogunk elfelejteni... vegyes érzelmeket éreztünk. Az Indivel átéltek után nem terveztük, de valóban úgy éreztük, mintha Indi egy jelet küldött volna nekünk, hogy tudassa velünk, hogy jól van.

A Derby megyéből származó Dean Indi sírjának meglátogatása után egy fehér tollat talált az autóján, amelyet jelnek vett lányától.

Amikor bementem, meséltem Claire-nek a tollról, ő pedig a semmiből odaadott egy terhességi tesztet, amin az állt: ‘1–2 hét’.

Claire szerint furcsa érzése támadt, ezért csinálta meg a tesztet, amely pozitív lett. Ezután Dean visszament a fehér tollért, amelyet a mai napig őriznek.

Indi energiaelvonással járó mitokondriális betegséggel született, és 2023 novemberében kapcsolták le a gépekről. A döntés annak ellenére született meg, hogy a pár számos jogi lépést tett lányuk életének meghosszabbítása érdekében.

Akaratuk ellenére kapcsolták le az Indit életben tartó gépeket

A pár Rómába próbálta átszállítani Indit, amikor a brit egészségügy úgy döntött, kegyelmesebb lenne a lekapcsolása. Bár az olasz kormány megadta Indinek az állampolgárságot, a fellebbviteli bíróság mégis elutasította az átszállítási tervet.

Amin keresztülmentünk, azon soha nem lehet igazán túllépni. Minden egyes nap együtt élünk vele, és ezek az érzelmek soha nem múlnak el igazán

- tette hozzá a 37 éves Claire.

Indi halálát követően Ferenc pápa és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is személyes részvétnyilvánítást küldött a családnak, az olasz kormány pedig felajánlotta, hogy fedezi a temetés és a sírkő költségeit.

Halálának évfordulóján a pár és nyolcéves lányuk, Vienna Rómába repültek megemlékezni. A saját gyógyszergyárukat vezető pár elmondta, hogy az olasz nép szeretete és támogatása segítette át őket a legnehezebb időszakokon.

Olaszország úgy bánt velünk, mintha a sajátjai lennénk. Az irántunk tanúsított együttérzés és szeretet hihetetlen ajándék

- mondta Dean a Mirrornak.