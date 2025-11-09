Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Újabb csapás a négyéves Linett életében: csontdaganatot diagnosztizáltak nála

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 16:00
Linett még csak négyéves, születése előtt agyvérzést szenvedett. A legújabb fejlemény szerint pedig csontdaganattal is harcol. Édesanyja, Zsófia minden nap azért küzd mellette, hogy a remény soha ne vesszen el, hiszi, hogy újra megtörténhet a csoda.

Ahogy arról korábban írtunk a négyéves Linett magzati korban elszenvedett sztrókja miatt féloldali bénulással él. Most azonban újabb diagnózist kapott: jóindulatú csontdaganatot találtak nála. Mutatjuk a részleteket!

Csontdaganatot is találtak Linettnél
Kimondták az orvosok: ez a baja a kis Linettnek - csontdaganata van! (Fotó: olvasói)

Friss diagnózis: jóindulatú csontdaganata van a kis Linettnek

Újabb fordulat következett be Linett, a négyéves kislány, és édesanyja, Vincze Zsófia életében: Linett erős lábfájdalomra kezdett panaszkodni. 

 Linett alapbetegsége az agyvérzés, de ezt is nagyon nehéz volt kideríteni. Két évig vittem mindenhova, közben mindenki bolondnak nézett, azt mondták, csak lusta a gyerek. De én láttam, hogy valami nincs rendben, máshogy fejlődik. Végül kimondták, hogy agyvérzés okozta oxigénhiányról van szó, és emiatt bénult, sérültek az idegei.

 – mesélte az édesanya, Vincze Zsófia Luca. 

Csakhogy ez még nem volt elég. Az elmúlt fél évben újabb harc kezdődött. Linett nemrég hirtelen erős, egy ponton érezhető lábfájdalomra panaszkodott. A fájdalom nem múlt el, sőt, egyre erősödött. Kis idő múlva már aludni és járni sem tudott rendesen. Amikor már sehol nem kaptunk választ, kétségbeesésemben a közösségi médiához fordultam. Leírtam a történetünket, és hihetetlen, de rövid idő alatt rengetegen megmozdultak. Orvosok is jelentkeztek, és ennek köszönhetően sokkal hamarabb el tudtuk végeztetni a szükséges vizsgálatokat

– mesélte lapunknak Zsófia a  hírt. 

"A diagnózis tragikus, jóindulatú csontdaganatról van szó"

A diagnózist Pécsett erősítették meg, és Linett jelenleg ott kap kezelést. Új fejlemény, hogy az  orvosok kimondták, jóindulatú daganatról van szó.

Zsófia mindent megtesz, hogy kislánya meggyógyuljon, ám a kezelések és utazások nagy anyagi terhet jelent számára. Ezért az édesanya most a közösség segítségét kéri,  nem pénzt, hanem azt, hogy minél többen osszák meg Linett történetét, hogy eljuthasson azokhoz, akik segíteni tudnak.

Senkim sincs, sajnos szó szerint  – a kislányom nagymamáját már elvesztettük, a másik nagymama és a két nagypapa pedig egyáltalán nem támogatnak minket ebben a nehéz helyzetben. Nagyon csalódtam bennük, nem ezt vártam volna. A volt férjem, Linett édesapja, akitől két éve elváltam, teljesen elzárkózik a felelősségvállalástól. Amióta a kislányom beteg, egyszer sem vett részt a kezeléseiben, semmilyen módon nem segít. Ez is közrejátszott abban, hogy végül segítséget kellett kérnem, mert a mindennapi élet is egyre nehezebbé vált

– mondta megtörten Zsófia.

Másfél éve van egy párom, aki lelkileg nagyon sokat segít és mindenben mellettünk áll. De az ő fizetése is véges, és nem várhatom el tőle, hogy az én gyerekemet és engem is ő tartson el, még ha ő ezt nem is így látja. Nem könnyű erről beszélnem, mert szeretném, ha a történet Linettről szólna. Mégis muszáj elmondanom, hiszen sokan kérdezik, miért kérek segítséget, ha van a gyerekemnek apja és nagyszülei… Sajnos éppen ezért, mert tőlük semmilyen támogatást nem kapunk

– mondta Zsófia.

Most minden reményünk Linett gyógyulásában van. Már túl van az altatásos CT-n, és most a műtétre várunk – hogy pontosan milyen beavatkozásra kerül sor, azt az orvosok döntik el. Bízunk dr. Schlégl Ádámban, aki mindent megtesz Linettért, és folyamatosan mellettünk áll. Mivel még nem tudjuk, a műtét magánellátásban történik-e, illetve pontosan mekkora költséggel jár majd, egyelőre nem tudunk konkrét összeget mondani. Az utazásokhoz, kezelésekhez és a mindennapi kiadásokhoz azonban továbbra is minden segítséget hálásan fogadunk. Sajnos magam is beteg vagyok, nemrég műtöttek, így jelenleg csak alkalmanként tudok dolgozni, ami nem fedezi a szükséges kiadásokat. Minden egyes támogató szó, megosztás és adomány erőt ad – hiszem, hogy a szeretet és az összefogás segít majd abban, hogy Linett újra egészséges, boldog kislány lehessen

– zárta gondolatait Zsófia a kis Linett anyukája. 

Érdekel még hasonló történet nézd meg videón:

 

 

