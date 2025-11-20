Azt hitte, csak egy pattanás van a mellkasán: most végstádiumú rákkal küzd az édesanya

Teljesen összeomlott az élete annak a 46 éves édesanyának, aki azt hitte, a mellkasán lévő pirosas folt csak egy pattanás. Kiderült ugyanis, hogy Rebecca Turner lassan feketedő tetejű, nagyjából 1-cm-es dudorja mellkasának jobb felső részén nem mást, mint melanoma, vagyis agresszív bőrrák. A diagnózist követően pedig a családanya úgy érezte, meg fog halni. Mostanra pedig már sejti, hogy a sok fiatalkori szoláriumozás miatt jutott el odáig, hogy daganatos betegséggel kell küzd.

Teljesen összeomlott, miután bőrrákkal diagnosztizálták. Fotó: Pexels (illusztráció)

Összetörtem. Amint meghallottam a rák szót, azt hittem, meg fogok halni. Azt hittem, ennyi. Borzalmas hétvége volt. A hétvége nagy részét végigsírtam, próbálva elrejteni az érzéseimet a felnőtt lányom elől. Próbáltam megnyugtatni, hogy korán elkapták, minden rendben lesz, de közben állandóan sírtam, amikor nem látta

- emlékezett vissza a kórmegállapításra Rebecca.

Bőrrákkal küzd, sokak szerint "ez mégis a jobbik eset"

Szerintem sokan nem értik a melanómát, azt hiszik, csak kivágják és kész, pedig ez egyáltalán nem így van. Benne vagyok egy melanoma-támogató csoportban, és mindannyiunknak mondták már azt, hogy ha választani kellene valamilyen rákot, a melanómát választanám, mert csak kivágják és kész. De nem így van. Egyetlen rák sem olyan, hogy kivágják és kész. És fontos: nem rosszindulatból gondolják ezt az emberek. Szerintem egyszerűen nincs elég tudatosság és ismeret

- nyilatkozta az egygyermekes anya, aki 2022-es diagnózisa óta három műtéten is átesett, hogy eltávolítsák a dudor környékén lévő bőrt és nyirokcsomókat, amelyet követően kontrollra kellett járnia.

Amikor pedig azt hitte, talán már túl van a nehezén, kiderült, a rák már a tüdejére is átterjedt. Kiderült ugyanis, hogy az operációk ellenére a csomó instabil és időközben megháromszorozódott a mérete. Azóta pedig negyedik stádiumú rákos betegként kezelik, ami miatt a célja most, hogy betiltsa Angliában a szoláriumokat, írja a Mirror.