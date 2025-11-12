Plusz szünet a dohányzóknak, plusz szabadnap a nemdohányzóknak? - Új munkahelyi konfliktus: egyenlőség vagy kompenzáció?

A dohányos dolgozó tényleg többe kerül – és ezt ma már számok támasztják alá

Az Egyesült Államokban évente 151 milliárd dollárra becsülik a dohányzás miatti termelékenységkiesést. Európában is hasonló a trend: egy 10 000 fős holland vizsgálat kimutatta, hogy a dohányosok nemcsak többet hiányoznak, de a munkaidőben is lassabban haladnak. Egy másik felmérés szerint a veszteség különbsége jelentős: a nemdohányzókhoz képest egy dohányos közel kétszer akkora költséget termel a munkáltatónak.

Ami az egyik félnek jog, a másiknak igazságtalanság

A dohányosok többsége úgy érzi: a cigiszünet természetes, hiszen ez az ő „mikropihenésük”. A nemdohányzók viszont egyáltalán nem így gondolják. Több kutatás is azt igazolja, hogy a legnagyobb belső munkahelyi feszültség nem a fizetés, hanem a szünetek aránya miatt alakul ki. A háttérben nem a cigaretta, hanem a különbségtétel érzése áll: az idő ugyanis ugyanúgy fizetett érték, mint a pénz.



Válaszlépés: extra szabadnap annak, aki nem dohányzik

Egy japán cég +6 nap szabadságot adott a nemdohányzó dolgozóknak – és a fluktuáció azonnal csökkent. Egy brit vállalat +4 nappal jutalmaz. Egy friss felmérés szerint a nemdohányzók 80%-a szerint teljesen jogos lenne évi 3–5 extra nap. A dohányosok viszont csak akkor mondanának le a cigiről, ha legalább 11 plusz napot kapnának – ami jól mutatja: ez már nem szokás, hanem életmódcsere.

