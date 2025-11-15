„A szeretet nem múlik el, nem halványul, nem tűnik semmivé” – rengeteg gyertya ég a 15 évesen elhunyt Dominik sírjánál

Rengeteg gyertya lángja ég, a 15 évesen elhunyt Dominik sírjánál. A fiú súlyos asztmarohamot kapott, az életét a kórházban sem tudták megmenteni az orvosok. Dominik és az édesanyja, Kovács Nikolett között a kötelék elszakíthatatlan. Az anyuka érzi, hogy a gyermeke jeleket küld neki a túlvilágról.

Rengeteg gyertya ég, a 15 évesen elhunyt Dominik sírjánál Fotó: beküldött

„A halottak napja számomra nem egy nap, hanem minden egyes lélegzet”

Dominik sírján mindig van friss virág és gyertya, a család rendszeresen látogatja a nyughelyet.

A halottak napja számomra nem egy nap, hanem minden egyes lélegzet. Én nem gyújtok külön gyertyát, mert bennem mindig ég, nem megyek ki csak ezért a temetőbe „megemlékezni”, mert minden perc az emlékezés. Nemcsak ilyenkor gondolok rá, hanem mindig

- mondta Dominik anyukája, Niki.

Díszek Dominik sírján Fotó: beküldött

„A gyász most félelmetes, mert nincs rá megoldás”

Dominik két évvel ezelőtt hunyt el, a veszteségét sosem tudják feldolgozni a szerettei. Hatalmas űrt hagyott maga után. Nem múlik el úgy nap, hogy Niki ne gondolna a szeretett fiára. A napokban újabb mélypontot élt át a gyászoló édesanya. Dominik imádta a Halloweent, a dekorációkat a csokigyűjtést, de az idei ünnepen sem vehetett részt, csak a nyughelyét dekorálhatták ki. Dominik sírját minden ünnepre és egyéb eseményekre is feldíszítik. Mindig alkalomhoz illő dekorációt kap a sírhely.

A gyász most félelmetes, mert nincs rá megoldás, nincs válasz, és nincs mód kijavítani a valóságot. A gyász most magányos, még egy tömegben is, mert az egyetlen, akivel beszélni szeretnék, már nem hall...

– mondta Niki, aki hiszi, hogy egy nap, ha eljön az ideje újra találkozhat a fiával és magához ölelheti. „A szeretet nem múlik el, nem halványul, nem tűnik semmivé, csak új formát ölt. Hang helyett emlékké válik, ölelés helyett belső melegséggé.”