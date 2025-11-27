Végzetes légi mutatvány: 1000 léggömbbel emelkedett a magasba a pap, tragédia lett a vége

Adelir Antonio de Carli, egy brazil atya merész ötlettel állt elő: ezer héliumos lufihoz kötve akart az égbe emelkedni, hogy pénzt gyűjtsön egy kamionsofőrök számára épülő kápolnához. Az 1000 léggömbös jótékonysági mutatvány azonban végzetesen végződött.
2008 áprilisában indult útnak Paranaguából. Fejvédőt, hőálló ruhát, vízálló öltözetet és ejtőernyőt viselt, célja pedig az volt, hogy megdöntse a 19 órás repülési rekordot, és támogatókat szerezzen. Nem először próbálkozott: ugyanabban az évben már teljesített egy hasonló, 600 lufival végrehajtott négyórás repülést.
A második kísérletnél GPS-t és rádiót is vitt magával, hogy folyamatosan jelezhesse helyzetét az irányításnak. Nyolc óra repülés után azonban eltűnt a radarról. Két nappal később színes lufikat láttak a tengerben, az utolsó ismert pozíciója közelében.
A keresés hónapokig folyt. Végül júliusban két vontatóhajó munkása talált rá egy holttestre. A ruházat és a felszerelés alapján feltételezték, hogy De Carli atyáról lehet szó, amit később DNS-vizsgálat is megerősített, írja a Mirror. A repülés közben állítólag nehezen boldogult a GPS-szel, de még sikerült rádión jeleznie:
Nagyon fázom, de jól vagyok.
Mielőtt minden kapcsolat megszakadt, azt is közölte: „veszítek a magasságból”.
Becslések szerint nagyjából 6000 méter magasságba emelkedett, majd 2500 méter környékére ereszkedhetett vissza. A keresés idején a tűzoltóság vezetője, Johnny Coelhos még reménykedett:
A körülményei és felszerelése alapján 80 százalék esélyt látok arra, hogy még életben van.
Miután a hatóságok megerősítették, hogy a tengerben talált test valóban az övé, testvére, Moacir de Carli azt mondta:
Most végre tisztességgel eltemethetjük.
