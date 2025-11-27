Végzetes légi mutatvány: 1000 léggömbbel emelkedett a magasba a pap, tragédia lett a vége

Adelir Antonio de Carli, egy brazil atya merész ötlettel állt elő: ezer héliumos lufihoz kötve akart az égbe emelkedni, hogy pénzt gyűjtsön egy kamionsofőrök számára épülő kápolnához. Az 1000 léggömbös jótékonysági mutatvány azonban végzetesen végződött.

1000 léggömbbel repült a halálba jó szándékú pap

1000 léggömbbel a végzetbe

2008 áprilisában indult útnak Paranaguából. Fejvédőt, hőálló ruhát, vízálló öltözetet és ejtőernyőt viselt, célja pedig az volt, hogy megdöntse a 19 órás repülési rekordot, és támogatókat szerezzen. Nem először próbálkozott: ugyanabban az évben már teljesített egy hasonló, 600 lufival végrehajtott négyórás repülést.

A második kísérletnél GPS-t és rádiót is vitt magával, hogy folyamatosan jelezhesse helyzetét az irányításnak. Nyolc óra repülés után azonban eltűnt a radarról. Két nappal később színes lufikat láttak a tengerben, az utolsó ismert pozíciója közelében.

A keresés hónapokig folyt. Végül júliusban két vontatóhajó munkása talált rá egy holttestre. A ruházat és a felszerelés alapján feltételezték, hogy De Carli atyáról lehet szó, amit később DNS-vizsgálat is megerősített, írja a Mirror. A repülés közben állítólag nehezen boldogult a GPS-szel, de még sikerült rádión jeleznie:

Nagyon fázom, de jól vagyok.

Mielőtt minden kapcsolat megszakadt, azt is közölte: „veszítek a magasságból”.

Becslések szerint nagyjából 6000 méter magasságba emelkedett, majd 2500 méter környékére ereszkedhetett vissza. A keresés idején a tűzoltóság vezetője, Johnny Coelhos még reménykedett:

A körülményei és felszerelése alapján 80 százalék esélyt látok arra, hogy még életben van.

Miután a hatóságok megerősítették, hogy a tengerben talált test valóban az övé, testvére, Moacir de Carli azt mondta: