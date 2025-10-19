Nem akart többé apáca lenni: most alig takaró bikiniben, agyontetoválva jógázik a fiatal nő

Ana Nycole Gomes tinédzserkorát apácaképzéssel töltötte – mígnem egy megjegyzés teljesen megváltoztatta az élete irányát. A 24 éves lány feladta kolostori életét, hogy bikiniben jógázhasson a tengerparton, miután egy véletlen találkozás egy idegennel „megváltoztatott benne valami”.

Ana Nycole fel akarta tenni az életét az egyház és Jézus szolgálatának, ám egy egyházi ifjúsági lelkigyakorlaton egy férfi azt mondta neki, hogy „túl szép ahhoz, hogy apáca legyen”, ami fordulópontot jelentett az életében. A férfi, akivel Alagoasban, Brazíliában találkozott, idegen volt számára, és viccből tette a megjegyzést, de Nycole azt mondja, mélyen megérintette.

Magának is félt bevallani, hogy kétségei támadtak arról, valóban neki való-e az apácalét, és a férfi mondata egyszerűen úgy hatott rá, mint egy felszabadító lökés.

„Olyan volt, mintha valaki felgyújtott volna bennem egy villanyt. Elkezdtem azon tűnődni, hogy vajon készen állok-e feladni a világot, mielőtt még éltem volna benne” – mondta.

Nycole elárulta, hogy abban a hitben nőtt fel, hogy elszigeteltségre és engedelmességre van ítélve, de most a napjait a jógával tölti, és figyelmet próbál kelteni.

„A zárdában tanult fegyelem ugyanazzá a fegyelemmé vált, amit a jógában is találtam. Csak ezúttal nem a bűntudatról szólt, hanem a kapcsolatról” – mondja.

Nycole azt mondja, hogy manapság vigaszt talál a kolostorban tanult fegyelemben, miközben testét és érzékiségét is magáévá teszi. Míg egykor arról álmodozott, hogy apácaruhát viseljen, most büszkén oszt meg videókat, amelyeken bikiniben jógázik, és rajongóit a spiritualitásról és az érzékiségről tanítja.

„Azt tanították nekem, hogy az érzékiség bűn. Most szentnek tekintem. A testem nem teher – az a fontos, hogyan mondom ki az igazamat” – mondja. „Az apáca, akivé sosem váltam, megtanított arra, hogyan legyek az a nő, aki vagyok. Az út elhagyása volt az első lépésem a szabadság felé.”