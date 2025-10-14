Egy 6 éves lányuk iskolai kirándulás közben vesztette életét, a család válaszokat követel

Azonosította családja a 6 éves kislányt, aki iskolai kirándulás közben halt meg Georgia államban. Mindezek ellenére szerettei még most sem kaptak válaszokat arra, hogy pontosan mi történt.
A Paulding megyei iskolakörzet közleménye szerint a McGarity Általános Iskola tanulója október 8-án, szerdán a Carlton Farmot látogatta meg Rockmart városában, amikor élettelenül találták.
A hatóságok szerint a kislányt a birtokon található medencében volt, és mire a mentők a helyszínre érkeztek már nem lélegzett. Kórházba szállították a történtek után, ahol később életét vesztette.
A családtagok az áldozatot Victoria Kingként azonosították, majd elárulták, hogy mai napig nem kaptak válaszokat arra pontosan mi okozta a tragédiát.
Nem kaptunk magyarázatot arra, hogyan veszíthették szem elől a tanárok, hogyan juthatott el a medencéhez, és mennyi ideig lehetett ott.
- mondták nyilatkozatukban Victoria nagynénjei és nagybátyjai.
A család hozzátette, hogy a medence, ahol Victoria életét vesztette, nem szerepelt a kirándulás programjában, és a mai napig nem tudják, hogyan fért hozzá, illetve megfelelően lezárták vagy felügyelték-e.
A család nem érti, hogyan maradhatott egy felnőttek számára fenntartott medence őrizetlenül vagy nyitva egy kisiskolás gyerekek részvételével zajló iskolai program idején. Összetörtek, értetlenül állnak a történtek előtt, és még mindig nincsenek válaszaik arra, mi történt a gyermekükkel.
- magyarázták nyilatkozatukban.
A kislány családja azt is elmondta, hogy a McGarity Általános Iskolából senki sem kereste meg őket személyesen, egyetlen hívás, üzenet vagy látogatás sem érkezett a szülőkhöz, senki nem fejezte ki részvétét, nem próbált velük együtt gyászolni.
Bár az iskola közössége kapott egy általános levelet, a szülőkkel senki nem vette fel személyesen a kapcsolatot, ez a hallgatás még mélyebbé tette a fájdalmukat.
- tették hozzá.
Ezzel szemben a Rockmartban található Walmart áruház közössége és vezetősége személyesen fejezte ki részvétét, és felajánlotta segítségét a családnak, a gyászolók szerint ez a gesztus sokat jelentett számukra ebben a nehéz időszakban. A szülők elárulták, hogy még nem állnak készen interjúkra, de azt szeretnék, ha az emberek megértenék veszteségük súlyát, a megválaszolatlan kérdéseket, és azt is, mennyit jelentett számukra a közösség együttérzése az iskola hallgatásával szemben.
A család reméli, hogy az igazság kiderül, és Victoria megkapja a neki járó igazságszolgáltatást.
- zárták le a közleményt.
A Paulding megyei iskolakörzet szintén részvétét fejezte ki a család és az iskolatársak felé. A diákok és az iskola dolgozói számára tanácsadói és gyásztámogató szolgáltatásokat biztosítanak.
Szívünk a diák családjáéval és szeretteiével van. Ez mindannyiunk számára nehéz idő, de tudom, hogy a McGarity közösség összefog majd együttérzéssel és gondoskodással, miközben emlékezünk kis osztálytársunkra.
- írta Jamesa Hodge igazgató a szülőknek címzett levelében.
A Carlton Farm a közösségi oldalán adott ki közleményt, amelyben azt írta, a farm családja és személyzete teljesen össze van törve és mélyen gyászol a tragédia miatt. A farm minden tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, amíg gyászolnak - írta a People.
