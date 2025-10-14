Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egy 6 éves lányuk iskolai kirándulás közben vesztette életét, a család válaszokat követel

iskola
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 08:08
kiránduláselhunytgyermek
Egy kirándulás szörnyű tragédiába torkollott, miután egy 6 éves kislányt élettelenül találtak egy farm medencéjében. A család most válaszokat követel, hogy pontosan mi történt az iskolai kirándulás során, és döbbenten áll az iskola hallgatása előtt.

Azonosította családja a 6 éves kislányt, aki iskolai kirándulás közben halt meg Georgia államban. Mindezek ellenére szerettei még most sem kaptak válaszokat arra, hogy pontosan mi történt.

Mai napig nem kapott választ az iskolai kirándulás során elhunyt kislány családja.
Mai napig nem kapott választ az iskolai kirándulás során elhunyt kislány családja. (Képünk illusztráció)Fotó: Pexels / Pexels

Életjelek nélkül találták meg a kislányt az iskolai kirándulás során

A Paulding megyei iskolakörzet közleménye szerint a McGarity Általános Iskola tanulója október 8-án, szerdán a Carlton Farmot látogatta meg Rockmart városában, amikor élettelenül találták.

A hatóságok szerint a kislányt a birtokon található medencében volt, és mire a mentők a helyszínre érkeztek már nem lélegzett. Kórházba szállították a történtek után, ahol később életét vesztette.

A családtagok az áldozatot Victoria Kingként azonosították, majd elárulták, hogy mai napig nem kaptak válaszokat arra pontosan mi okozta a tragédiát.

Nem kaptunk magyarázatot arra, hogyan veszíthették szem elől a tanárok, hogyan juthatott el a medencéhez, és mennyi ideig lehetett ott.

- mondták nyilatkozatukban Victoria nagynénjei és nagybátyjai.

A család hozzátette, hogy a medence, ahol Victoria életét vesztette, nem szerepelt a kirándulás programjában, és a mai napig nem tudják, hogyan fért hozzá, illetve megfelelően lezárták vagy felügyelték-e.

A család nem érti, hogyan maradhatott egy felnőttek számára fenntartott medence őrizetlenül vagy nyitva egy kisiskolás gyerekek részvételével zajló iskolai program idején. Összetörtek, értetlenül állnak a történtek előtt, és még mindig nincsenek válaszaik arra, mi történt a gyermekükkel.

- magyarázták nyilatkozatukban.

Senki sem kereste a családot az iskolából a tragédiát követően

A kislány családja azt is elmondta, hogy a McGarity Általános Iskolából senki sem kereste meg őket személyesen, egyetlen hívás, üzenet vagy látogatás sem érkezett a szülőkhöz, senki nem fejezte ki részvétét, nem próbált velük együtt gyászolni.

Bár az iskola közössége kapott egy általános levelet, a szülőkkel senki nem vette fel személyesen a kapcsolatot, ez a hallgatás még mélyebbé tette a fájdalmukat.

- tették hozzá.

Ezzel szemben a Rockmartban található Walmart áruház közössége és vezetősége személyesen fejezte ki részvétét, és felajánlotta segítségét a családnak, a gyászolók szerint ez a gesztus sokat jelentett számukra ebben a nehéz időszakban. A szülők elárulták, hogy még nem állnak készen interjúkra, de azt szeretnék, ha az emberek megértenék veszteségük súlyát, a megválaszolatlan kérdéseket, és azt is, mennyit jelentett számukra a közösség együttérzése az iskola hallgatásával szemben.

A család reméli, hogy az igazság kiderül, és Victoria megkapja a neki járó igazságszolgáltatást.

- zárták le a közleményt.

A Paulding megyei iskolakörzet szintén részvétét fejezte ki a család és az iskolatársak felé. A diákok és az iskola dolgozói számára tanácsadói és gyásztámogató szolgáltatásokat biztosítanak.

Szívünk a diák családjáéval és szeretteiével van. Ez mindannyiunk számára nehéz idő, de tudom, hogy a McGarity közösség összefog majd együttérzéssel és gondoskodással, miközben emlékezünk kis osztálytársunkra.

- írta Jamesa Hodge igazgató a szülőknek címzett levelében.

A Carlton Farm a közösségi oldalán adott ki közleményt, amelyben azt írta, a farm családja és személyzete teljesen össze van törve és mélyen gyászol a tragédia miatt. A farm minden tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, amíg gyászolnak - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu