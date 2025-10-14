Egy 6 éves lányuk iskolai kirándulás közben vesztette életét, a család válaszokat követel

Azonosította családja a 6 éves kislányt, aki iskolai kirándulás közben halt meg Georgia államban. Mindezek ellenére szerettei még most sem kaptak válaszokat arra, hogy pontosan mi történt.

Életjelek nélkül találták meg a kislányt az iskolai kirándulás során

A Paulding megyei iskolakörzet közleménye szerint a McGarity Általános Iskola tanulója október 8-án, szerdán a Carlton Farmot látogatta meg Rockmart városában, amikor élettelenül találták.

A hatóságok szerint a kislányt a birtokon található medencében volt, és mire a mentők a helyszínre érkeztek már nem lélegzett. Kórházba szállították a történtek után, ahol később életét vesztette.

A családtagok az áldozatot Victoria Kingként azonosították, majd elárulták, hogy mai napig nem kaptak válaszokat arra pontosan mi okozta a tragédiát.

Nem kaptunk magyarázatot arra, hogyan veszíthették szem elől a tanárok, hogyan juthatott el a medencéhez, és mennyi ideig lehetett ott.

- mondták nyilatkozatukban Victoria nagynénjei és nagybátyjai.

A család hozzátette, hogy a medence, ahol Victoria életét vesztette, nem szerepelt a kirándulás programjában, és a mai napig nem tudják, hogyan fért hozzá, illetve megfelelően lezárták vagy felügyelték-e.

A család nem érti, hogyan maradhatott egy felnőttek számára fenntartott medence őrizetlenül vagy nyitva egy kisiskolás gyerekek részvételével zajló iskolai program idején. Összetörtek, értetlenül állnak a történtek előtt, és még mindig nincsenek válaszaik arra, mi történt a gyermekükkel.

- magyarázták nyilatkozatukban.

Senki sem kereste a családot az iskolából a tragédiát követően

A kislány családja azt is elmondta, hogy a McGarity Általános Iskolából senki sem kereste meg őket személyesen, egyetlen hívás, üzenet vagy látogatás sem érkezett a szülőkhöz, senki nem fejezte ki részvétét, nem próbált velük együtt gyászolni.

Bár az iskola közössége kapott egy általános levelet, a szülőkkel senki nem vette fel személyesen a kapcsolatot, ez a hallgatás még mélyebbé tette a fájdalmukat.

- tették hozzá.

Ezzel szemben a Rockmartban található Walmart áruház közössége és vezetősége személyesen fejezte ki részvétét, és felajánlotta segítségét a családnak, a gyászolók szerint ez a gesztus sokat jelentett számukra ebben a nehéz időszakban. A szülők elárulták, hogy még nem állnak készen interjúkra, de azt szeretnék, ha az emberek megértenék veszteségük súlyát, a megválaszolatlan kérdéseket, és azt is, mennyit jelentett számukra a közösség együttérzése az iskola hallgatásával szemben.

A család reméli, hogy az igazság kiderül, és Victoria megkapja a neki járó igazságszolgáltatást.

- zárták le a közleményt.