Felkavaró tragédia: nyolcéves kislány vesztette életét az iskolában

Egy nyolcéves kislány vesztette életét, miután orvosi vészhelyzetet alakult ki nála egy általános iskolában.

A kislány tragikus halála miatt az iskola ideiglenesen bezárt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Nem tudták megmenteni a tanuló életét

A sürgősségi szolgálatokat tegnap, kicsivel 14:00 után hívták a Penrhys Általános Iskolához Ferndale-ben, Dél-Wales területén, miután a tanuló rosszul lett. A gyermeket azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség azt közölte, hogy a halálesetre nem tekintenek gyanúsként, de a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Ideiglenesen bezárt az iskola

Az iskola ma is zárva tartott minden tanuló számára. A közösségi média oldalukon az iskola igazgatója is nyilatkozott a traumatikus esetről.

A szeretett iskolánkban ma délután történt tragikus esemény miatt holnap minden gyermek számára zárva leszünk. Pénteken újra megnyitjuk az iskolát a gyermekek és a személyzet számára

- olvasható a közleményben.

Julie Edwards helyi tanácstag elmondta, hogy az esetet a Dél-Wales-i Rendőrség vizsgálja, és felszólította a lakosokat, hogy ne terjesszenek találgatásokat az interneten.

A Dél-Wales-i Rendőrség vizsgálja egy nyolcéves kislány hirtelen halálát Ferndale-ben. A sürgősségi szolgálatokat október 8-án, szerdán, kicsivel 14 óra után hívták a Penrhys Általános Iskolához, orvosi eset bejelentése miatt. A lányt kórházba vitték, ahol később meghalt. Nincsenek gyanús körülmények, és most a halottkémi vizsgálat érdekében nyomozás folyik.

- közölte a rendőrség.

Edwards kiemelte, hogy hamarosan újabb részletekkel jelentkezik a rendőrség - írta a Daily Mail.