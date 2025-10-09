Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Felkavaró tragédia: nyolcéves kislány vesztette életét az iskolában

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 15:10
Sokkolta a közösséget a hír, miszerint egy nyolcéves kislány életét vesztette az iskolában egy váratlan orvosi vészhelyzet során. Az eset körülményeit jelenleg vizsgálják.

Egy nyolcéves kislány vesztette életét, miután orvosi vészhelyzetet alakult ki nála egy általános iskolában.

A kislány tragikus halála miatt az iskola ideiglenesen bezárt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels / Pexels

Nem tudták megmenteni a tanuló életét

A sürgősségi szolgálatokat tegnap, kicsivel 14:00 után hívták a Penrhys Általános Iskolához Ferndale-ben, Dél-Wales területén, miután a tanuló rosszul lett. A gyermeket azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség azt közölte, hogy a halálesetre nem tekintenek gyanúsként, de a vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Ideiglenesen bezárt az iskola

Az iskola ma is zárva tartott minden tanuló számára. A közösségi média oldalukon az iskola igazgatója is nyilatkozott a traumatikus esetről.

A szeretett iskolánkban ma délután történt tragikus esemény miatt holnap minden gyermek számára zárva leszünk. Pénteken újra megnyitjuk az iskolát a gyermekek és a személyzet számára

- olvasható a közleményben.

Julie Edwards helyi tanácstag elmondta, hogy az esetet a Dél-Wales-i Rendőrség vizsgálja, és felszólította a lakosokat, hogy ne terjesszenek találgatásokat az interneten.

A Dél-Wales-i Rendőrség vizsgálja egy nyolcéves kislány hirtelen halálát Ferndale-ben. A sürgősségi szolgálatokat október 8-án, szerdán, kicsivel 14 óra után hívták a Penrhys Általános Iskolához, orvosi eset bejelentése miatt. A lányt kórházba vitték, ahol később meghalt. Nincsenek gyanús körülmények, és most a halottkémi vizsgálat érdekében nyomozás folyik.

- közölte a rendőrség.

Edwards kiemelte, hogy hamarosan újabb részletekkel jelentkezik a rendőrség - írta a Daily Mail.

 

